Le gouvernement britannique appelle à ne pas manifester à cause de la pandémie

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a demandé vendredi à ses compatriotes de s'abstenir de participer aux rassemblements prévus ce week-end en réaction à la mort de l'Afro-Américain George Floyd, en raison des risques de transmission de nouveau coronavirus.

«Comme tant de gens, je suis horrifié par la mort de George Floyd», un homme noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis le 25 mai, a déclaré le ministre lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur le Covid-19.

«Je comprends pourquoi les gens sont profondément bouleversés, mais nous affrontons toujours une crise sanitaire et le coronavirus reste une menace réelle», a-t-il plaidé. «Donc s'il vous plaît, pour la sécurité de vos proches, ne participez pas à de grands rassemblements, dont des manifestations, de plus de six personnes», limite fixée pour les regroupements à l'extérieur pendant le confinement.

Plusieurs manifestations sont prévues ce week-end au Royaume-Uni pour dénoncer le racisme et la mort de George Floyd, après des rassemblements du même type ces derniers jours.

Une vingtaine de personnes se sont réunies vendredi à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, s'agenouillant en silence pendant une dizaine de minutes, certains levant le poing en guise de protestation.

«Je veux voir le monde changer et je continuerai jusqu'à ce que j'y assiste», a dit à l'AFP l'un de ces manifestants, Patrick Bayele, 23 ans.

Le Royaume-Uni a dépassé vendredi le seuil des 40 000 décès de personnes testées positives au nouveau coronavirus, (40 261 morts, + 357 en 24 heures). C'est le deuxième plus lourd bilan au monde, après les États-Unis. Mais le pays présente, selon plusieurs études comparatives, la surmortalité la plus élevée au monde rapportée à sa population.

Au moment où le pays procède à un assouplissement graduel du confinement décrété fin mars, le gouvernement a annoncé que les patients, visiteurs et employés des hôpitaux en Angleterre devront porter des masques chirurgicaux à partir du 15 juin.

Les usagers des transports en commun seront aussi obligés de se couvrir le visage à cette date, le gouvernement les encourageant toutefois à éviter les masques chirurgicaux et préférer les masques faits maison.