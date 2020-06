Le ministre Miller indigné par une intervention policière au Nouveau-Brunswick

La mort d’une jeune autochtone abattue par la police jeudi au Nouveau-Brunswick et l’arrestation musclée d’un homme lundi au Nunavut laissent un goût amer au ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller.

• À lire aussi: Une jeune autochtone de 26 ans abattue par un policier à Edmundston

«J'ai regardé ça avec dégoût, hier, un certain nombre de ces incidents», a dit le ministre Miller, vendredi, en point de presse à Ottawa.

En plus de la mort de Chantel Moore, 26 ans, qui a été abattu par un policier d’Edmundston dans la nuit de mercredi à jeudi dans son appartement d’Edmundston, un homme en état d’ébriété a été renversé tard lundi soir par la porte d’un véhicule de la Gendarmerie royale du Canada alors qu’on tentait de l’appréhender dans le village de Kinngait, au Nunavut.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux témoigne de la scène et le policier a été retiré de la communauté où il est affecté. «Le contenu de la vidéo a soulevé des préoccupations concernant la conduite du policier pendant l'arrestation, a indiqué la GRC, mardi, dans une déclaration. Après avoir visionné la vidéo, la commandante a ordonné la tenue d'une enquête externe indépendante sur l'intervention du policier.

«C'est un acte honteux, déshonorant et violent», a dit M. Miller au sujet de l’arrestation de la mort de la jeune autochtone abattue par un policier.

La jeune femme avait peur et se disait harcelée, et quand le policier a ouvert la porte, elle était munie d’un couteau et l’agent a ouvert le feu, la touchant mortellement.

«Je ne comprends pas comment quelqu'un décède lors d’une vérification de son bien-être. Quand j'ai vu le rapport pour la première fois, j'ai vu que c'était une sorte de blague morbide et vous le regardez et vous dites que oui, il y aura une enquête indépendante», a ajouté le ministre.

«Mais franchement, comme de nombreux Canadiens et les autochtones vivant au Canada, les politiciens sont furieux et scandalisés, a-t-il poursuivi. Il doit y avoir une enquête complète de ce qui se passe. Ceci est une situation qui ne cesse de se répéter.»

Soulignons que pendant sa détention, l’homme arrêté au Nunavut a été sévèrement battu par un autre détenu.

Ces incidents surviennent dans le contexte où les gestes des policiers sont scrutés à la loupe à la suite de la mort de l’Afro-Américain George Floyd, qui a été tué il y a une dizaine de jours par un policier à Minneapolis, au Minnesota. L’ancien agent Derek Chauvin a été accusé depuis de meurtre au deuxième degré et trois de ses collègues devront faire face à la justice.