La police montrée du doigt pour un vol

Quatre ans après un vol qui de toute évidence n’aurait jamais dû se produire, et qui a fait mal paraître des agents du SPVM, l'entreprise Acier Century, victime de l’affaire, vient d’avoir gain de cause au terme d’une poursuite au civil contre la Ville de Montréal, ADT Canada et le cambrioleur qui avait eu la vie facile.

• À lire aussi: Un vol presque trop facile!

À moins d’un appel, Acier Century se verra rembourser prochainement la somme de 107 025$ plus intérêts pour la perte d’argent dérobée lors du vol.

À l’été 2016, cette nouvelle insolite faisait la manchette sur les ondes de TVA Nouvelles. Le propriétaire de l'entreprise de Lachine reprochait aux policiers qui étaient intervenus en pleine nuit d’avoir bâclé leur travail.

Capture d’écran

Le 25 juin 2016, le voleur David Landry s’est rendu sur le terrain de la compagnie dans le but de voler de l’argent qui se trouvait dans une pièce appelé le «Bunker».

Il réussit à arracher la première porte en acier de type industriel en dévissant les pentures. Le voleur parvient aussi à faire tomber la deuxième porte de type coffre-fort pesant environ 2500 livres et équipée d’un détecteur de contact.

En entrant dans le «Bunker», une sirène se déclenche. Landry parvient à la neutraliser et sabote le détecteur de mouvement. La centrale ADT reçoit alors un signal d’alarme.

L’entreprise de sécurité laissera un message vocal sur le téléphone cellulaire de Michel Chiasson, président d’Acier Century. Quelques minutes plus tard, le SPVM sera prévenu.

Capture d’écran

Avant l’arrivée des policiers vers 3h40 du matin, le voleur quitte les lieux. Les policiers ont examiné la scène et concluent qu’il s’agit d’une alarme non fondée.

Fait incroyable, le voleur revient sur les lieux à 13h, repart à 13h23 et revient vers 15h42. À 17h07, il quittera finalement les lieux avec 107 025 $ après avoir réussi à ouvrir le coffre-fort.

Dans son récent jugement, la juge Janick Perreault fait état d’une série de fautes, qui auraient pu être évitées.

D’ailleurs, lorsque M. Chiasson a communiqué avec ADT, aucune information donnée ne peut lui permettre de se douter d’une urgence. Au contraire, tout laisse voir à la normalisation de la situation. On lui dit que la police a été appelée. Réconforté, voire rassuré, il lui était impossible de penser qu’il devait se rendre sur place.

En ce qui a trait au travail des policiers, aucun d’entre eux n’a vérifié la façade nord du bâtiment principal. S’ils l’avaient fait, il aurait été impossible de ne pas apercevoir le faisceau de lumière en provenance de l’intérieur du «Bunker». Ils auraient alors constaté les portes arrachées, et ce, malgré leur absence de vérification du «Bunker».

«La perte d’argent résulte d’un concours de fautes, commises par plusieurs personnes. Le malfrat commet le vol, cependant, n’eût été des fautes d’omission commises par les défenderesses, le vol ne serait pas survenu. Il s’agit de fautes contributoires à la réalisation du préjudice; sans ces fautes, le préjudice aurait pu être évité. Ce n’est qu’après ces fautes que la faute du malfrat se matérialise», écrit la juge Janick Perreault.