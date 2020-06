Manifestation contre la brutalité policière dimanche à Sherbrooke

Autour de 2000 personnes devraient participer à la marche contre la brutalité policière et l'injustice envers la communauté noire, qui se tiendra dimanche dans les rues de Sherbrooke. Les organisateurs veulent honorer la mémoire de George Floyd, mais aussi dénoncer le racisme en Estrie.

Kerwins Saint-Jean et Orianne Akpavi font partie du groupe qui organise l'événement «Pour George Floyd – Marche contre l'injustice à Sherbrooke». Pour eux, il ne fait pas de doute que les minorités visibles sont victimes de racisme à Sherbrooke.

«Ce n'est pas aussi évident qu'aux États-Unis. Ici, c'est plus subtil, mais le racisme existe», a avancé Kerwins Saint-Jean, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Vendredi après-midi, 1200 personnes avaient confirmé leur présence à la marche et 1000 autres se disaient intéressées.

«C'est une marche pacifique, rassembleuse, ceux qui ont l'intention de se joindre à nous et de faire du grabuge, je les invite à rester chez eux», a dit Orianne Akpavi.

La marche débutera à 10 h au Marché de la gare pour se terminer à l'Université de Sherbrooke. Les manifestants feront un arrêt au poste de police pour dénoncer le profilage racial. D'ailleurs, les agents du Service de police de Sherbrooke accompagneront les marcheurs tout au long du trajet.

«J'insiste sur le mot accompagner, et non encadrer, a souligné le directeur du Service de police de Sherbrooke, Danny McConnell. Notre organisation et moi-même, personnellement, dénonçons la façon dont George Floyd a été traité. Je peux vous assurer que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne ici.»

Rappelons que George Floyd est cet Afro-Américain de 46 ans qui a été tué par un policier de Minnealopis, au Minnesota, il y a une dizaine de jours. Il est mort après qu’un policier, depuis congédié et accusé de meurtre au deuxième degré, eut mis son genou sur sa gorge, provoquant son décès.

Plus de policiers issus des minorités visibles à Sherbrooke

Le directeur du Service de police de Sherbrooke admet sans détour que les minorités visibles ne sont pas suffisamment représentées au sein de son corps policier.

«Nous n'en avons clairement pas assez. J'aimerais avoir beaucoup plus de ces gens dans notre équipe. À Sherbrooke, c'est difficile de les attirer et de les garder, car ils ont souvent tendance à préférer travailler dans les grands centres, près de leur famille. C'est sûr que j'encourage les gens à appliquer chez nous et s'ils possèdent les compétences requises, nous allons les accueillir, c'est certain.»