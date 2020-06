Manifestation contre le racisme: le patron du SPVM ouvert à y participer

S’il est invité, le chef de police de Montréal participera à la manifestation contre le racisme ce dimanche au centre-ville, et il se dit même ouvert à poser le genou au sol en guise de support à la communauté noire.

• À lire aussi: Bientôt une politique sur les interpellations au SPVM

• À lire aussi: Appui aux manifestants : «Je serai le premier à mettre mon genou à terre», dit le chef du SPAL

• À lire aussi: «Il y a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme», dit Legault

«Si on me demande de faire un geste quelconque, je le ferai au moment opportun avec les gens concernés, si les gens veulent bien m’inviter», a indiqué le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron.

Entouré de sa garde rapprochée, le grand patron du SPVM a annoncé vendredi matin en point de presse le devancement de sa politique sur les interpellations pour «éviter, éliminer le racisme et la discrimination» à Montréal.

«Le changement s’opère. On est à la croisée des chemins», a dit M. Caron.

Tous les détails contenus dans cette nouvelle politique seront rendus publics le 8 juillet, soit un mois plus tôt que prévu. Le chef de police a jugé bon de devancer le dévoilement en raison du «contexte actuel».

Rappelons qu’une récente étude menée par des chercheurs avait révélé qu’à Montréal, les Noirs ont 4,2 fois plus de chances d’être interpellés que les Blancs. Ce chiffre grimpe à 4,6 fois pour une personne autochtone, tandis qu’une personne d’origine arabe a deux fois plus de chances d’être interpellée qu’un Blanc.

Intervention «choquante»

En tant que directeur de service de police, Sylvain Caron a évidemment été questionné sur l’intervention policière lors de laquelle George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, a été tué par un policier le 25 mai dernier, à Minneapolis, aux États-Unis.

«Comme tout policier, comme tout citoyen, on est vraiment choqués de ce qui s’est passé aux États-Unis. Je comprends le désarroi des gens», a-t-il commenté.

La mort horrible de George Floyd a soulevé un énorme mouvement de protestation dans de nombreuses villes de l’Amérique du Nord, principalement aux États-Unis.

Une grande manifestation pacifique rassemblant plus de 10 000 personnes pour dénoncer la discrimination et le racisme s’est également tenue à Montréal dimanche dernier. L’événement s’est toutefois terminé de façon disgracieuse, alors que plusieurs commerces ont été saccagés et pillés par des vandales.

Le directeur du SPVM a tendu la main aux organisateurs de la marche en offrant d’y participer ce dimanche.

«Je lance l’invitation aux organisateurs de m’inviter pour les entendre, les écouter et m’exprimer avec eux», a dit M. Caron, qui se dit prêt à marcher dans les rues avec le groupe.

Sylvain Caron a toutefois admis qu’il est difficile pour ses troupes d’empêcher les casseurs de s’en donner à cœur joie.

«On ne peut pas empêcher personne de manifester (...). On ne peut pas faire grand-chose d’autre à part leur demander d’être pacifiques», a-t-il laissé tomber.