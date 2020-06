La pandémie a forcé les Québécois à revoir leurs priorités et à consommer différemment et moins, selon un sondage. Vous achetez local, cuisinez plus et jardinez davantage. Vous semblez assez en accord avec ce coup de sonde bien qu’il y ait quelques voix discordantes.

Voici quelques commentaires tirés de la page Facebook du Québec Matin.

«Mes habitudes de consommation ont changé du tout au tout. J'aime mieux la qualité que la quantité!» - Hélène

«En effet, nous cuisinons plus et cela coûte moins cher, mais nous ne sommes pas plus imbéciles qu'avant et n'allons pas gaspiller notre argent en payant plus cher des produits locaux. Faut pas charrier. - Robert

«Hâte de voir ça à moyen terme.... D’abord, un peu tôt pour affirmer que ça jardine plus. Moult jardins sont nés, mais attendez que les mauvaises herbes, insectes, sécheresse, marmottes, ratons, etc., se mettent de la partie... » -Gilles

«Oui c'est sûr, encourager les produits québécois. J'ai fait un plus gros jardin cette année. Aller à l épicerie juste une fois semaine, c'est une meilleure habitude» - Mylène

«Acheter local oui et non. Quand tu vois le lait local à 8$ et l’autre à 6$. Désolée, j’y vais pour mon portefeuille le 2$ fait la différence pour moi surtout quand j’en achète 3 sacs par semaine pis quand tu vois dans les magasins du Québec made in China sur les articles. Je sais plus trop si on doit appeler ça local» -Josée

«C'est frustrant»

«J’essaye! Je me suis donné comme défi d’acheter local au moins une fois par semaine: un repas , un vêtement, une bouteille de vin, etc.» - Joëlle

«Pas facile de trouver des produits qui ne viennent pas de Chine....C'est frustrant!» - Chantal

«Je prends encore du temps pour faire moi-même certains repas alors qu'avant j'achetais déjà prêt à consommer. On fait nos achats plus a long terme, au lieu d'aller 2 à 3 fois par semaine à l’épicerie - Nathalie

«Oui, je vais continuer à suivre les consignes cet été! C'est important d'aller magasiner au centre commercial et aller au restaurant pour soutenir l’économie!» - Frédéric

«Mon voyage dans le Sud est passé en réno dans ma cour arrière. Très heureux et je vais en profiter longtemps. - Robert

Pas de changement

«Pas eu de changement pour nous. Nous avons 2 gros potagers, je cuisine beaucoup, nous avons toujours respecté l'achat local. Faut continuer» -Johanne

«On avait déjà commencé avant le confinement et ça va continuer de plus en plus !!!! - Nancy

«Non aucun changement pour moi. La seule chose, c'est que j'achète plus sur Amazon, car ici dans les magasins ils n'ont plus d’inventaire, car tout est bloqué dans les aéroports.» - Marie-Claude Michaud

«Depuis le confinement, je ne vais plus dans les grandes épiceries. Dans mon quartier, il y a une petite épicerie et j'y vais faire mon marché pas de file d'attente et je trouve tout ce dont j'ai besoin.» -Sandra

«À court terme oui, à moyen terme noui et à long terme non» - Marc