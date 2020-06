Pas facile la reprise des sports d’équipe

La reprise autorisée des sports d’équipe, dès la semaine prochaine, donne déjà bien des maux de tête aux associations sportives, notamment à Rimouski.

D’abord, pratiquer des sports d’équipe sans parties est une contrainte majeure, mais qui devrait être levée après quelques semaines. Dans les premiers temps, les joueurs devront donc se contenter d’entraînements à distance avec toutes sortes de mesures d’hygiène.

Du côté du Club de soccer Fury de Rimouski, qui accueille normalement 1200 joueurs chaque été, on s’attend à une diminution des inscriptions qui pourrait atteindre 30 %, peut-être même 40 %. Notamment parce que les 4-5-6 ans ne pourront jouer au soccer cet été en raison de la complexité d’encadrer de si jeunes joueurs.

Les tarifs d’inscription seront plus bas qu’à l’habitude, entre autres parce que la saison sera écourtée d’un mois, mais aussi parce qu’on veut inciter le plus d’enfants possible à s’adonner au soccer.

«On ne se sentait pas à l’aise que ça coûte le même prix que les dernières années ou même plus», a souligné Maxime Fournier qui est directeur sportif du Club de soccer Fury.

«Oui, on va perdre un peu d’argent pour cette année, mais on veut que les jeunes puissent jouer et on veut que ça demeure accessible, a-t-il ajouté. On ne voudrait pas que l’enjeu financier fasse en sorte qu’on perde des joueurs.»

Du côté de l’Association du baseball mineur de Rimouski, on a bon espoir d’attirer 200 joueurs cet été, autant qu’à l’habitude. Ici aussi la saison va débuter avec du retard, au moins cinq semaines, mais on pourrait la prolonger à l’automne.

Et question de développer la passion du baseball, les nouveaux joueurs auront droit à des rabais sur les frais d’inscription.

Pour le reste, au baseball il y a des bâtons, des balles, des gants, autant de pièces d'équipement qui devront être nettoyées et désinfectées régulièrement.

«On s’est déjà mis au travail depuis jeudi, a expliqué Anik Dumas qui est la présidente de l’Association du baseball mineur de Rimouski. Baseball Québec nous demande de désigner une personne qu’on va appeler monsieur Net ou madame Net qui va superviser chaque groupe. Cette personne va s’assurer de remplir un registre de présences, du lavage des mains et de nettoyer le matériel.»

Les deux organisations confirment aussi qu’il n’y aura aucun tournoi cet été, mais pour le baseball, on n’écarte pas la possibilité d’organiser des parties entre des équipes de la région de Rimouski.