Un «Guide vacances» pour redécouvrir le Québec

Vous avez du mal à imaginer votre été, vos vacances, dans un Québec confiné-déconfiné? Bonne nouvelle, pour vous aider, «guidevacances.ca» est là!

«On s'est dit : ''hey, on va faire un site sur les vacances, mais des vacances en ère de COVID-19, pas plates''. C'est-à-dire que des vacances, ça devient des souvenirs qu'on s'achète», raconte François Charron, producteur du «Guide vacances».

Recettes de «drinks» à déguster sur la terrasse et de la bouffe sur le grill sont au rendez-vous.

«On va redécouvrir nos quartiers, nos villes à travers le Québec et on va redéfinir et redécouvrir le Québec», lance M. Charron.

Le tout sera possible grâce à l’aide de nombreux collaborateurs : Marcel Bouchard, en tant que guide plein air, Patrice Plante, mixologue, le maniaque de golf Max Lalonde, Max Lavoie, le gourou du barbecue, sans oublier Émilie Brassard, guide famille et le chef des vacances Christopher Jeffrey-Racine.

«Je gère nos guides, nos collaborateurs, en plus d'en être un moi aussi et d'aller faire découvrir des ''spots'' un peu partout au Québec. C'est ça que l'on veut tous, en tant que voyageurs, en tant que vacanciers, mais ce que l'on veut, c'est faire quelque chose qui change de l'ordinaire, quelque chose qui va nous marquer», explique d’ailleurs Christopher Jeffrey-Racine.

L’objectif : s'occuper, découvrir, créer et divertir tant les enfants que les parents.

En panne d’inspiration en vue de la période estivale? Une escapade sur le site web du «Guide vacances» pourrait vous mettre l’eau à la bouche.