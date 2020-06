Un message puissant aux abords de la Maison-Blanche

La ville de Washington DC a fait peindre un immense graffiti des mots «BLACK LIVES MATTER» (les vies noires comptent) sur la 16e avenue, qui mène à la Maison-Blanche.

La commande a été passée par la mairesse de la ville, Muriel Bowser, en prévision d’une grande manifestation prévue samedi contre le racisme, le profilage racial et la brutalité policière.

Chacune des 16 lettres d’un jaune vif couvre deux voies de circulation, créant un message impossible à rater du haut des airs, d'où plusieurs images seront certainement prises pendant l'événement.

Les muralistes ont été contacté par la Ville et ont commencé leur travail vendredi vers 3 heures du matin, selon les informations obtenues par CNN. La mairesse en a également profité pour renommer ce tronçon d’avenue «Black Lives Matter Plaza», qui vient avec un panneau fait sur mesure.

Muriel Bowser, une politicienne noire, a affirmé que «en tant que Washingtoniens, on veut seulement se réunir en paix pour démontrer qu’en Amérique, on peut faire des assemblées pacifiques, on peut critiquer notre gouvernement, et on peut demander des changements», critiquant à demi-mots l’attitude du président Donald Trump qui a sévèrement condamné les manifestations.

Depuis plus d’une semaine, Washington a été la scène de manifestations parfois violentes en protestation de la mort de George Floyd, tué pendant une opération policière à Minneapolis.

Washington est l’une des 10 villes américaines comptant le plus d’Afro-Américains au sein de sa population.