Un site de rencontres plaide coupable

Le site de rencontres en ligne be2, du Luxembourg, a dû payer des amendes de 13 734 $ pour des infractions à la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

La compagnie, qui exploite le site de rencontres be2.ca, a plaidé coupable en octobre dernier à plusieurs accusations, a annoncé vendredi l'Office de la protection du consommateur.

On lui reprochait «d'avoir perçu le paiement d'abonnements en moins de deux versements sensiblement égaux et de ne pas avoir remboursé dans le délai prescrit des consommateurs qui avaient dûment annulé un abonnement qui avait été reconduit automatiquement».

Selon l’Office, les infractions ont été commises pour des dossiers à Montréal, Québec et Trois-Rivières, et ce, entre mars 2017 et février 2018.