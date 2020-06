Un violent incendie ravage un vaste entrepôt en Californie

Un vaste entrepôt servant de centre de distribution pour des articles hors format de la compagnie Amazon a été grandement endommagé par un incendie vendredi matin.

Les flammes ont ravagé pratiquement tout l’immeuble selon des images aériennes de l’incendie qui ont circulé dans les médias, montrant des sections de l’entrepôt et une partie du toit effondrées.

L’incendie est survenu à Redlands, à une centaine de kilometres à l’est de Los Angeles, dans un centre de distribution exploité par la firme de logistique Kuehne + Nagel, responsable de la livraison de marchandises de très grand format aux clients d’Amazon. Le feu a débuté vers 5 h 30 du matin.

Selon Carl Baker, un porte-parole de la municipalité cité par la chaîne CNN, une centaine d’employés ont pu sortir de l’immeuble à temps pour se mettre à l’abri. Personne n’a été blessé, a-t-il ajouté.

«Nous sommes heureux que tout le monde soit en sécurité et reconnaissants pour les efforts des pompiers locaux et des premiers intervenants, a indiqué Amazon dans un message transmis à CNN. Ce site était exploité par une tierce partie et nous les soutiendrons tout au long de ce processus.»

Amazon ne prévoit pas d’impacts importants pour ses clients, étant donné que les commandes peuvent être gérées par d’autres sites, a souligné CNN.

Le service de sécurité incendie de Redlands a mentionné qu’une enquête aura lieu pour déterminer la cause de l’incendie.