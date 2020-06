Jour J et bataille de Normandie: hommage au courage des soldats canadiens

Le premier ministre Justin Trudeau a salué samedi le sacrifice des soldats canadiens, en marge du 76e anniversaire du débarquement.

«Nous rendons hommage à ces soldats qui ont combattu aux côtés des forces alliées, de même qu'à ceux qui ont perdu la vie lors de cette bataille qui s'est avérée déterminante lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a changé le cours de l'histoire», a-t-il indiqué dans un communiqué, précisant qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les cérémonies commémoratives se tiendront en ligne cette année.

M. Trudeau a invité les Canadiens à rendre hommage «au courage et aux sacrifices» de ceux qui ont combattu lors des débarquements du jour J et de la bataille de Normandie.

«Aujourd'hui, en ce 76e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, nous nous souvenons des courageux Canadiens et Terre-Neuviens qui y ont participé», a-t-il ajouté.

Rappelons que le 6 juin 1944, plus de 14 000 Canadiens ont pris d'assaut la plage Juno dans le cadre de la plus vaste opération conjointe des forces maritimes, aériennes et terrestres de l'histoire.

Avec les soldats des pays alliés, les Canadiens «ont percé les défenses allemandes sur les plages de la Normandie et ouvert un nouveau front occidental en Europe».

Le ministre des Anciens combattants, Lawrence MacAulay, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont toutefois rappelé que cette victoire n'a pas été remportée sans un coût.

«Trois cent cinquante-neuf soldats canadiens ont été tués le 6 juin 1944, et plus de 5000 Canadiens ont perdu la vie pendant la durée totale de la bataille de Normandie», ont-ils ajouté.