L'ex-comédienne Andrée Champagne n’est plus

L’ex-comédienne et ex-politicienne Andrée Champagne est décédée vendredi. L’information a été confirmée par son conjoint, samedi soir. Elle était âgée de 80 ans.

«Elle était unique, elle avait toutes les qualités, a confié son conjoint, le pianiste André Sébastien Savoie, en entrevue. C’était une personne très sensible, très humaine et sans prétention. Je ne lui ai pas trouvé de défauts. Elle était très talentueuse. Elle avait beaucoup de goût et d’entregent.»

Ils s’étaient rencontrés en 1977 en Tunisie, l’année suivant les Jeux olympiques de Montréal en 1976 où elle était annonceure officielle pour les cérémonies d’ouverture et de clôture.

«Sa carrière a été assez longue, a ajouté M. Savoie. En plus de sa carrière d’artiste et d’écrivaine, elle a aussi fait de la politique. Elle avait énormément de qualités, autant humaines qu’artistiques.»

Avant d’entrer en politique en 1984 comme députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot, Mme Champagne s’était fait connaître plusieurs années plus tôt dans son rôle de Donalda, la femme de Séraphin Poudrier, dans la populaire et mythique série télévisée «Les Belles Histoires des pays d'en haut».

Elle avait aussi joué dans de nombreuses autres émissions de télévision et de radio, ainsi qu’au cinéma et au théâtre.

L’année de son élection au Parlement, le premier ministre de l’époque, Brian Mulroney, l’avait nommée ministre d'État à la Jeunesse, alors qu’avait lieu l’année suivante l'Année internationale de la jeunesse.

Elle avait été réélue dans Saint-Hyacinthe-Bagot en 1988.

Elle a, au cours de son passage aux Communes, été nommée vice-présidente de la Chambre, ce qui a fait d’elle la toute première femme à occuper ce poste au Canada.

Plus tard, en 2005, Mme Champagne avait été nommée au Sénat par le premier ministre Paul Martin. Elle avait décidé d’y siéger comme conservatrice même si un premier ministre libéral lui avait permis d’y accéder. Elle avait pris sa retraite du Sénat en 2014.

Andrée Champagne avait reçu plusieurs honneurs au cours de sa vie; elle était notamment membre de l’Ordre du Canada et commandeur de l'Ordre de la Pléiade.