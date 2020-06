Libéré tout juste avant la disparition de la petite Maddie?

Le nouveau suspect dans l'affaire Madeleine McCann aurait été libéré d’une prison portugaise tout juste avant la disparition de la fillette, il y a 13 ans.

En décembre 2006, Christian Brueckner a été libéré de prison après avoir purgé une sentence de neuf mois pour un vol dans une station d’essence, selon le «Daily Mail».

• À lire aussi: Maddie: une piste «encourageante» pour l'avocat portugais des McCann

• À lire aussi: Le suspect de l'affaire Maddie McCann a un lourd passé de délinquant sexuel

• À lire aussi: 13 ans plus tard, l'espoir de lever le mystère

Puis, le 3 mai 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal, la petite Maddie McCann disparaissait.

«Au moment de la disparition de Madeleine, on croit qu'il vivait dans une fourgonnette assez distinctive à Praia da Luz», explique-t-on dans l’article du quotidien britannique.

La police allemande a annoncé mercredi soir qu'elle enquêtait sur un nouveau suspect, un pédophile multirécidiviste de 43 ans, actuellement incarcéré en Allemagne pour trafic de drogue, qu'elle soupçonne du meurtre de la fillette britannique.

Selon le «Daily Mail», Christian Brueckner était dans la liste des 600 suspects recherchés après la disparition de la gamine.

Entre 1995 et 2007, le suspect a régulièrement vécu dans l'Algarve au sud du Portugal, et loué pour quelques années une maison entre Lagos et Praia da Luz, où Maddie a disparu en 2007.

«Christian B.» a aussi été arrêté en 2018 en Italie et condamné en décembre 2019 à 7 ans de prison par le tribunal de Brunswick, pour le viol brutal et le vol d'une Américaine de 72 ans survenu en 2005 au Portugal.

Selon l'accusation, «Christian B.» est entré chez elle par effraction, l'a attachée, battue, violée puis l'a forcé à lui remettre son argent.

Le quotidien allemand «Der Spiegel» affirme de son côté qu'il a été condamné pour la première fois alors qu'il n'avait que 17 ans, pour abus sexuels sur un enfant, tentative d'abus sexuel et exhibitionnisme. C’était en 1994.

Il s'est aussi fait remarquer pour d'autres délits, tels que conduite sans permis, vol, et ébriété publique, selon les recherches de «Der Spiegel».