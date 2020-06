Nouvelle manifestation pour les «anges gardiens» migrants et demandeurs d’asile

Une centaine de manifestants étaient réunis, samedi, devant les bureaux montréalais du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, afin de réclamer un statut de résident permanent pour les «anges gardiens» migrants et demandeurs d’asile.

• À lire aussi: Manifestation pour les anges gardiens migrants et demandeurs d'asile

Le député du NPD Alexandre Boulerice était d’ailleurs parmi ces manifestants.

Joël Lemay / Agence QMI

«Si c’est gens-là viennent nous aider, on doit être reconnaissant, on doit les aider et leur donner un statut au minimum», réclame le député de Rosemont—La Petite-Patrie.

Il demande au gouvernement fédéral d’agir.

«On veut que le ministre de l’Immigration utilise ses pouvoirs pour leur donner un statut, si possible, de résident permanent pour qu’ils puissent rester travailler ici», demande M. Boulerice.