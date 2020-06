Rassemblement contre le racisme: le directeur du SPVM n’est plus invité

La Ligue des noirs nouvelle génération a retiré son invitation au directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, à participer au rassemblement contre le racisme prévu dimanche.

«Je dois malheureusement annuler l’invitation qu’on a fait(sic) au chef de la police. Les citoyens sont terrifié (sic) à l’idée qu’il soit là. Voilà la conséquence quand on perd confiance dans une institution qui devait être là pour nous sécurisé(sic) qui a choisi de brutaliser», peut-on lire dans une publication Facebook partagée par la Ligue des noirs nouvelle génération et le SPVM.

Dans la publication Facebook, mise en ligne samedi matin, Anastasia Marcelin de la Ligue des noirs nouvelle génération s’excuse auprès des membres du groupe d’avoir lancé l’invitation au directeur du SPVM.

«J'ai passé la nuit à consulter les victimes, des jeunes autour de moi et ils ont été ma priorité comme cela l'a toujours été!, écrit-elle. Je vous ai juré fidélité et cela sera toujours mon cas, je vais faire des erreurs, mais je vais toujours apprendre de vous. Ce(sic) démarche n'a pas été de vous faire mal, mais d'essayer une nouvelle approche depuis 1983 la communauté noire a tout essayé sans succès. Si moi ou mon équipe a(sic) fait quoi que ce soit cette semaine et que vous vous êtes senti blessé, on s'en excuse sincèrement.»

Le SPVM, sur ses réseaux sociaux, a confirmé avoir reçu l’annulation de l’invitation au rassemblement.

«Le SPVM respecte la décision des organisateurs et celle-ci ne change en rien nos engagements dans la mise en œuvre des mesures entourant la révision des pratiques du Service en matière d’interpellation», est-il écrit dans la publication Facebook.

Le service de police confirme qu’il sera tout de même présent «pour permettre aux gens de manifester en toute sécurité lors de l’événement».