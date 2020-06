La police du Longueuil demande l’aide du public pour localiser une femme de 51 ans qui a été vue pour la dernière fois vendredi après-midi à son domicile de Longueuil.

Le corps policier a dit craindre samedi pour la sécurité de Nathalie Trudeau, sans donner plus de détails. La dame, qui s’exprime en français, mesure 1 m 67 (5’5) et pèse 52 kg (115 lb). Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns.

Les autorités demandent à quiconque qui l’apercevrait de contacter le 911 immédiatement.