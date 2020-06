Chef autochtone battu par des policiers en Alberta : l’incident sous enquête

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé samedi qu’une enquête serait ouverte pour faire la lumière sur un incident rapporté par le chef de la Première Nation chipewyanne d’Athabasca, dans le nord-est de l’Alberta, qui affirme avoir été battu par un agent en mars dernier, à Fort McMurray.

L’avocat d’Allan Adam, qui dirige sa communauté depuis 2007, a appelé à une enquête indépendante concernant les coups qu’a subi son client à la sortie d’un casino, le 10 mars à 2 heures du matin.

• À lire aussi: Des policiers de la GRC auraient battu le chef d'une Première Nation de l'Alberta

C’est l’Équipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incidents graves (ASIRT) qui a été dépêchée par la GRC pour enquêter, a-t-il été révélé dans un communiqué. L’ASIRT pourra se baser sur des images amateures de l’altercation, qui ont été rendues publiques par M. Adam et son avocat.

Accompagné de sa femme et de sa nièce, Allan Adam a été appréhendé par des agents de la GRC puisque l’immatriculation de son véhicule était expirée. Un policier a ensuite posé la main sur l’épouse du chef autochtone, qui s’est opposé au geste. Un second agent est arrivé sur les lieux et une altercation s’en est suivie.

M. Adam a été blessé au visage alors que des policiers ont frappé sa tête contre un trottoir. Il a été accusé d’avoir résisté à son arrestation et aurait passé une nuit derrière les barreaux, selon ce qu’a rapporté Global News.