Les Enfants Soleil rayonnent encore

Le 13 mars dernier, des milliers de Québécois ont dû mettre leur quotidien sur pause, mais la vie des enfants touchés par la maladie, elle, a poursuivi sa route, jonchée de défis et d’embûches, mais aussi de belles réussites et d’espoir. En respectant chacune des mesures de distanciation sociale mises en place, le téléthon Opération Enfant Soleil offre, aujourd’hui, sa 33e édition qui met en lumière 17 Enfants Soleil. Le Journal vous présente trois d’entre eux.

Petit homme à la maladie très rare

Photo courtoisie

Né alors qu’il était en pleine crise d’épilepsie, le petit Eliott Girard souffre d’une maladie qui affecte seulement une quarantaine d’enfants répertoriés, décédés ou vivants, à travers le monde.

Quelques heures à peine après sa naissance, parce que l’état du poupon était très inquiétant, Eliott a été transféré d’urgence au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec.

Eliott étant plongé dans un coma artificiel, ses parents, Karolane Potvin et Alexandre Girard ne pouvaient ni le toucher ni le prendre dans leurs bras puisque leur fils était trop sensible et le moindre contact était susceptible de déclencher des réactions épileptiques.

Fort de quelques années d’études pour devenir professeur de sciences, le papa d’Eliott s’est donc mis en mode recherche avec plusieurs spécialistes pour comprendre ce qui affectait son fils.

Après des mois d’inquiétude et de séjour à l’hôpital où Eliott a valsé entre la mort et la vie, le diagnostic officiel est tombé : le bambin souffrait d’épilepsie dépendante au Pyridoxal 5 Phosphate variant du gène PLPBP.

« Un petit bouchon sur son bedon »

« En gros, Eliott ne possède pas la protéine qui serait responsable de protéger et de maintenir la concentration souhaitée de vitamine B6 active (Pyridoxal 5 Phosphate). C’est pour cette raison qu’il reçoit maintenant, aux quatre heures, des capsules de cette vitamine. Il est capable de la produire, mais pas de la stocker », a expliqué au Journal le jeune papa de 27 ans.

Cette prise de médicament intensive a ainsi forcé les médecins à pratiquer une gastrostomie sur le garçonnet qui possède désormais « un petit bouchon sur son bedon ». « La gastrostomie permet de déposer les capsules de vitamines directement dans l’estomac d’Eliott, ce qui est beaucoup plus simple parce que la quantité donnée doit toujours être la même », a ajouté le papa qui sait toutefois que la bataille n’est pas gagnée pour autant.

Épilepsie mieux contrôlée

« La maladie d’Eliott est très rare. Il existe une trentaine ou une quarantaine de cas d’enfants, décédés ou vivants, dans le monde et, au Canada, il y aurait deux cas vivants », a-t-il précisé.

Aujourd’hui, Eliott a 3 ans. Son épilepsie est mieux contrôlée. Même s’il ne parle pas, il s’exprime et réussit à se faire comprendre de ses parents qui sont conscients que les défis à venir restent très grands pour leur petit homme.

« On a mis notre vie sur pause pour s’adapter à celle d’Eliott, mais, comme l’a déjà dit Boucar Diouf, la peur de la mort nous donne l’intelligence pour nous adapter. C’est ce qui nous pousse et nous n’avons pas le choix de nous réinventer, jour après jour, pour faire face à la réalité », a dit le papa, philosophe.

Une guerrière au cœur particulier

Photo courtoisie

Éloïse Parisé n’avait que 6 jours lorsqu’elle a été conduite en ambulance à l’hôpital Laval pour y être opérée à cœur ouvert. À l’automne, l’adolescente de 13 ans subira sa cinquième opération cardiaque.

À la fin du mois de février, la jeune fille a rencontré son cardiologue en vue de cette opération.

« J’ai demandé si c’était dangereux pour ma vie, si ça allait faire mal, combien de temps l’opération allait durer... », a mentionné la jeune fille qui doit faire remplacer le boîtier de son stimulateur cardiaque.

« Une battante »

« Contrairement aux chirurgies qu’elle a eues dans les premiers jours de sa vie, puis à huit mois, trois et quatre ans, celle-ci ne sera pas une opération à cœur ouvert... Les risques sont minimes, mais ça demeure tout de même une chirurgie et ça reste notre enfant », a ajouté Catherine Carignan, la maman d’Éloïse, qui qualifie sa fille de « battante ».

À l’âge de 4 ans, Éloïse avait déjà reçu « toutes les chirurgies qu’elle pouvait avoir » et si un jour, son petit cœur se remettait à mal aller, une greffe pourrait être envisagée.

« Ça fait environ une vingtaine d’années que les médecins pratiquent la chirurgie appelée Fontan, qu’Éloïse a eue à 4 ans. C’est donc assez récent comme technique et ils n’ont encore jamais mené d’enfant au bout de celle-ci. Pour notre fille, ça fonctionne toujours bien alors tous les espoirs sont permis », a ajouté Catherine qui voit sa fille s’épanouir de plus en plus.

Elle répond à vos questions

Fière ambassadrice du téléthon Opération Enfant Soleil pour le Centre-du-Québec, Éloïse a mis sur pied un compte Instagram et une page Facebook portant son nom et, à travers ses péripéties d’ado, elle parle de sa maladie et répond aux questions.

Une façon bien sympathique de connaître cette jeune guerrière au « petit cœur particulier ».

Espoir pour un jeune garçon

Photo courtoisie

La maladie qui affecte le petit Matéo réduit l’espérance de vie à 20 ou 30 ans, mais ses proches conservent l’espoir que bientôt, les recherches permettront à leur petit rayon de soleil de briller encore plus fort et surtout plus longtemps.

Lorsqu’on regarde le jeune homme qu’est Matéo Kenuajuak, 2 ans et demi, on ne peut que tomber sous son charme.

Dans ses yeux, on peut y lire l’espièglerie et le bonheur caractéristiques aux bambins de son âge.

Difficulté à se mouvoir

Toutefois, en le voyant bouger, on peut aussi déceler que le garçon a plus de difficulté à se mouvoir.

« J’ai deux autres enfants, alors je connais essentiellement le développement relié à chaque étape de vie. Quand j’ai vu que Matéo était incapable de soulever la tête lorsqu’il était sur le ventre, mon conjoint et moi avons commencé à nous poser des questions », a expliqué en entrevue Stéphanie Hébert qui a le bonheur de prendre soin du petit bonhomme.

La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie dégénérative sévère qui affecte, selon les statistiques, un enfant sur 4700 naissances.

Matéo, Enfant-Soleil de la Montérégie, est l’un de ces enfants qui sont passés de statistique à réalité avant l’âge d’un an.

Absence d’une protéine

Cette maladie se caractérise par l’absence de dystrophine, une protéine indispensable pour permettre aux muscles de résister à l’effort.

Sans elle, les muscles s’abîment et dégénèrent au fil du temps.

« Les recherches évoluent toutefois rapidement, ce qui nous donne de grands espoirs », a ajouté Stéphanie, qui n’a aucun regret face à cette « aventure » que la vie a placée sur son chemin.

« On l’aime tellement ! C’est notre petit rayon de soleil à nous. Et s’il évolue lentement, il évolue constamment... Il ne pleure jamais, il partage beaucoup de choses avec mes deux autres enfants, il est résilient, il veut beaucoup et il est extrêmement éveillé », a-t-elle ajouté fièrement.