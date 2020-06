Les services de garde en zone froide autorisés à accueillir plus d'enfants

Les services de garde situés à l’extérieur de la grande région de Montréal pourront, dès lundi, accueillir davantage d’enfants dans leur établissement, a confirmé dimanche le ministre de la Famille Mathieu Lacombe.

La santé publique a donné le feu vert dimanche à une augmentation des ratios éducatrice-enfants dans les services de garde éducatifs à l'enfance situés en zones froides, comme le prévoyait le scénario de réouverture graduelle de Québec.

Si le ratio précédent ne permettait aux établissements en zone froide de n’accueillir que 50 % de leur clientèle habituelle, les CPE ciblés par cette nouvelle annonce pourront désormais recevoir jusqu'à 75 % du nombre d'enfants maximal indiqué à leur permis.

Pour ce qui est des services de garde en milieu familial situés en zone froide, la responsable pourra désormais accueillir un maximum de cinq enfants ou de sept si elle est accompagnée d’un assistant ou d’une assistante.

«En plus d'améliorer la qualité de vie des familles, cette nouvelle phase de réouverture des services de garde permettra à de nombreux parents de retourner sur le marché du travail», s’est réjoui le ministre Lacombe par communiqué.

Les services de garde situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC de Joliette et la ville de l’Épiphanie, qui ne sont ouverts depuis qu’une semaine, devront quant à eux poursuivre leurs activités en fonction d’un ratio fixé entre 30 % et 50 % de la capacité d’accueil.

Si la situation continue de progresser favorablement, ceux-ci pourraient toutefois augmenter leur limite d’accueil à 50 % du nombre maximal d’enfants qui leur est permis dès le 15 juin.

La santé publique demande toujours aux éducatrices de se vêtir d’un masque chirurgical jetable en tout temps, et d’ajouter une visière de protection lorsque la distanciation ne peut être effectuée.

Nouveaux ratios par éducatrice en zone froide :

- Au plus 3 enfants âgés de moins de 18 mois

- Au plus 6 enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans

- Au plus 8 enfants âgés de 4 ans et plus

- En milieu familial, le ratio sera de 5 enfants si la responsable est seule et de 7 enfants si une assistante est présente