On lui offre une voiture pour avoir nettoyé la ville après les manifestations

Un jeune homme de 18 ans s’est fait donner une voiture après avoir passé une nuit entière à nettoyer la ville après qu'elle ait été salie par des manifestants.

Balais à la main, Antonio Gwynn Jr., qui habite à Buffalo, dans l’État de New York, a commencé à remplir des sacs-poubelle à 2 heures le matin lundi. Il n’a pas arrêté pendant 10 heures, rapporte CNN.

La majorité des déchets était déjà ramassée lorsqu’un groupe de voisins, qui avait prévu de nettoyer la ville, est arrivé sur place le matin.

L’étudiant du secondaire a raconté au réseau américain avoir agi ainsi pour libérer la voie pour les gens qui devaient emprunter l’avenue Bailey pour se rendre au travail le matin.

Le geste n’est pas passé inaperçu dans la communauté. Matt Block, a décidé de récompenser Antonio avec une Mustang 2004 décapotable. M. Block dit avoir constaté sur les réseaux sociaux que le jeune homme demandait des conseils pour acheter une voiture.

Comme le hasard fait bien les choses, le cadeau anodin de Matt Block en est devenu un avec un très signification. La mère défunte d’Antonio Gwynn Jr. conduisait aussi une Mustang rouge.

En plus de la voiture, un homme d’affaires de la région lui a offert une assurance automobile gratuite pour un an. Le Medaille College de Buffalo s’est aussi joint au mouvement et a donné une bourse d’études à Antonio.