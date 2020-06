Pandémie : coincée au Maroc depuis la mi-mars

Julie Bellegarde devait revenir du Maroc le 13 mars dernier, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, elle se retrouve toujours coincée dans ce pays d’Afrique du Nord presque trois mois plus tard.

«On a des nouvelles de rien. On n’a pas de soutien», déplore Mme Bellegarde.

Des vols de rapatriement ont été organisés au pays au mois d’avril par le ministère des Affaires étrangères, mais une mauvaise connexion internet a empêché la femme d’obtenir sa place à bord de ceux-ci.

«Ça prenait des codes pour acheter le billet. Je n’ai pas eu les codes pour les deux premiers vols de rapatriement les 21 et 23 avril. Ensuite, j’ai reçu le code pour le vol du 25, mais ma connexion internet n’était pas assez stable pour que je puisse me rendre à la fin du processus pour acheter mon billet en ligne, ce qui fait en sorte que je suis encore ici», explique-t-elle.

Mme Bellegarde dénonce maintenant le fait qu’elle ne reçoit plus de nouvelles de la part de l’ambassade canadienne et du gouvernement.

«Le gouvernement, pour l’instant, n’a pas l’air d’avoir envie de bouger», dit-elle.

Il s’agit d’une période angoissante pour la mère dont l’adolescent de 17 ans l’attend au Québec.

«Je pense que le fait qu’on n’ait pas de soutien, qu’on n’ait pas de nouvelles, jamais, de rien, qu’on attende encore, ça, ça joue énormément sur notre santé mentale, si on veut», affirme Julie Bellegarde.

Peu de solutions

Une des solutions qui lui sont proposées est de payer 2500$ pour un vol de deux escales via Londres. Mais sa condition physique ne lui permet pas de faire ce trajet.

Une association a également tenté d’organiser un vol privé pour rapatrier des Canadiens toujours coincés au Maroc, mais Mme Bellegarde n’a pas eu de nouvelles à ce sujet depuis environ 12 jours.

«Il y a une association qui nous a beaucoup aidés, pour récupérer les gens qui sont encore au Maroc en collaboration avec une agente de voyage et la compagnie aérienne Nolinor. Donc on avait les autorisations d’atterrir et tout ça, par contre, ce que je sais, c’est que Affaires mondiales ce serait comme un peu entravé dans tout ça, et là, on attend encore pour voir si le vol privé que l’association a mis sur pied vienne nous chercher», raconte-t-elle.

Julie Bellegarde insiste sur l’urgence de rapatrier les Canadiens coincés au Maroc.

«Ça commence à être assez urgent qu’on revienne au Canada parce que [...] c’est devenu des questions de santé qui sont assez importantes», s’inquiète celle qui éprouve présentement de problèmes de santé.