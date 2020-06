Pas de genou au sol pour les policiers du SPVM

Alors que la manifestation contre le racisme et la brutalité policière débutait à peine vers 11h15, dimanche matin, à Montréal, des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont refusé d’accéder à la demande de manifestants qui les invitaient à mettre un genou au sol.

• À lire aussi: EN DIRECT | Deuxième manifestation contre la brutalité policière à Montréal

• À lire aussi: Justin Trudeau s'agenouille lors d'une manifestation antiraciste

«Are you gonna lose your job for a knee? (Allez-vous perdre votre travail pour un genou?)», ont crié des manifestants aux policiers à vélos qui bloquaient la rue Berri. Ces derniers sont restés stoïques et n’ont pas réagi.

Pendant ces manifestations, qui se déroulent dans des dizaines de villes dans le monde, les participants ont pris l’habitude de s’agenouiller en signe de respect pour George Floyd, cet homme qui est mort asphyxié après avoir été arrêté par un policier blanc le 25 mai dernier à Minneapolis, aux États-Unis.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’était lui-même agenouillé lors d’une manifestation antiraciste qui s’est déroulée à Ottawa, vendredi dernier.