Vus comme des agresseurs, les policiers ne sont pas bienvenus au rassemblement contre le racisme

La Ligue des noirs nouvelle génération en a surpris plusieurs en retirant l’invitation qu’elle avait faite au directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, à participer au rassemblement contre le racisme prévu aujourd’hui à Montréal.

Pour la criminaliste Marie-Livia Beaugé qui prend part au mouvement, le rassemblement se veut un «safe space» où «les agresseurs» [policiers] ne sont pas les bienvenus.

«Imaginez-vous une victime d’agression sexuelle, à qui l’on dit : ''ton agresseur veut te dire quelque chose''. Cette victime, ainsi que d’autres victimes sont dans un ''safe space'', [un espace sécuritaire], puis on lui impose d’être à côté de son agresseur», explique Me Beaugé en entrevue sur les ondes de LCN.

«Hier, avant-hier, il y a encore des jeunes, des personnes qui se font attaquer par des policiers. La ligue des noirs nouvelle génération a pris cela en compte dans son message», ajoute la criminaliste.

À Montréal, les Noirs ont quatre fois plus de risques de se faire arrêter que les Blancs, alors qu’ils représentent moins de 3% de la population canadienne.

Par ailleurs, les Noirs représentent 9% de la population carcérale, une surreprésentation dû notamment au profilage racial, explique Me Marie-Livia Beaugé.

«C’est sûr que de venir et de tendre la main c’est un très très beau geste, mais on préfèrerait qu’ils participent à changer leur procédures dans leurs interpellations. Le jour où tout sera réglé, c’est notre rêve de voir les policiers et la population un à côté de l’autre», détaille-t-elle.

Elle souhaite par ailleurs que les Noirs puissent prendre part à la nouvelle politique concernant les interpellations policières qui doit être déposée en juillet.

S’ils ne sont pas invités, consultés, malgré la bonne volonté, les risques de se tromper sont réels.

«Si les procédures sont écrites par des personnes privilégiées qui ne vivent pas dans la réalité des personnes de nos communautés, c’est sûr qu’il y aura des erreurs, même si ce n’est pas intentionnel. La police a tendu la main, on est très content, maintenant on veut voir cette collaboration dans des actions concrètes», conclut-elle.

