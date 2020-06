Bloquistes et conservateurs critiquent Trudeau pour la manifestation antiracisme

Des partis d’opposition critiquent le premier ministre Justin Trudeau pour avoir pris part à une manifestation antiracisme à Ottawa et avoir fait le geste symbolique de poser un genou par terre.

«Ce premier ministre vit de symboles, se nourrit de symboles, les distribue et les partage. Mais quand vient le temps de mettre en œuvre les recommandations d’un rapport [...] contre la discrimination, il est absent aux abonnés», a pesté le chef bloquiste Yves-François Blanchet en conférence de presse, lundi.

Il reproche notamment à M. Trudeau un manque d’action à la suite du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, présenté il y a un peu plus d’un an.

Vendredi, le premier ministre a fait une apparition à une marche antiracisme qui avait lieu sur la colline parlementaire dans la foulée de la mort de George Floyd, cet homme noir asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, au Minnesota. Il a écouté les discours et a aussi posé un genou au sol pendant environ huit minutes comme les autres participants à l’événement.

Le chef conservateur Andrew Scheer estime que M. Trudeau est allé à l’encontre des directives de santé publique en se présentant à un rassemblement.

Lundi, conservateurs et bloquistes ont par ailleurs émis leurs conditions pour donner leur aval à une motion qu’entendraient déposer les libéraux de Justin Trudeau, mercredi, pour l’adoption rapide d’un projet de loi.

Les deux partis d’opposition exigent le dépôt d’une mise à jour économique d’ici au 1er juillet. De plus, le Bloc québécois somme M. Trudeau de s’engager concrètement à tenir, d'ici à septembre, une conférence avec ses homologues provinciaux sur les transferts en santé.

Le bureau du leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, a confirmé qu’un projet de loi sera déposé prochainement, mais n’a pas voulu indiquer quel en sera le sujet.

«Les oppositions jouent un rôle essentiel pour débattre et améliorer des projets de loi. C’est pourquoi on a envoyé un projet de loi aux oppositions dès samedi et qu’ils ont déjà pu assister à des breffages techniques», a soutenu Simon Ross, attaché de presse de M. Rodriguez.

Selon le chef bloquiste, le projet de loi portera sur la prestation canadienne d’urgence et, possiblement, sur des modifications à la subvention salariale.