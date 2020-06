Bonnie Pointer des Pointer Sisters est décédée

La chanteuse américaine Bonnie Pointer est décédée lundi à l’âge de 69 ans.

Elle était l’un des membres fondateurs du groupe The Pointer Sisters, qui a connu beaucoup de succès dans les années 1970 et 1980.

«C’est avec beaucoup de tristesse que je dois annoncer aux fans des Pointer Sisters que ma sœur Bonnie est morte ce matin», a fait savoir Anita Pointer.

«Notre famille est dévastée par cette nouvelle. De la part de mes frères et sœurs et de toute la famille Pointer, merci de prier pour nous.»

«Bonnie était ma meilleure amie. Nous nous parlions tous les jours», a ajouté Anita dans son communiqué.

«Nous ne nous sommes jamais disputés de notre vie. Elle me manque déjà et je suis certaine que je la reverrais un jour.»

Les sœurs Pointer avaient commencé à chanter ensemble dans l’église de leur père, la West Oakland Church of God d’Oakland en Californie il y a plus de 50 ans, rapporte le magazine Variety.

En 1969, Bonnie fonde le groupe avec sa sœur June. Au fur et à mesure des années, Anita et Ruth s’ajoutent à leurs sœurs et commencent à enregistrer pour des maisons de disque.

En 1978, Bonnie quitte le groupe pour se consacrer à une carrière en solo.

The Pointer Sisters connaitra ses plus grands succès en tant que trio (June, Ruth et Anita) dans les années 1980 grâce aux chansons «Jump (for My Love)» ou «I’m So Excited».