Caché il y a 10 ans, un trésor d'un million $ retrouvé

Au cours des années, des milliers de personnes se sont lancées à la recherche du trésor que Forrest Fenn avait caché, il y a dix ans, dans les montagnes Rocheuses, aux États-Unis.

La chasse est terminée, rapporte CNN.

Or, émeraudes, rubis et diamants, le trésor d’une valeur estimée à plus d’un million de dollars a été trouvé au cours des derniers jours, a annoncé M. Fenn sur son site web.

«Le trésor n’avait pas bougé de l’endroit où je l’avais caché il y a dix ans. Je ne connais pas la personne qui l’a trouvé, mais c’est le poème de mon livre qui l’a menée à cet endroit», précise-t-il.

Forrest Fenn a confirmé au New Mexican de Sante Fe que la personne lui a envoyé une photo du trésor.

Collectionneur d’art et millionnaire, l’Américain de 89 ans avait caché ce trésor avec un seul objectif: donner envie aux gens d’explorer la nature et leur donner un peu d’espoir alors que les États-Unis traversaient, à ce moment là, la crise économique.

Pour retrouver le butin, les chercheurs devaient se fier à quelques indices inclus dans un poème de 24 lignes publié dans l’autobiographie de Fenn parue en 2010, «The Thrill of the Chase».

Selon le New Mexican de Sante Fe, l’homme estime qu’environ 350 000 personnes du monde entier sont parties à la recherche du trésor.

«Je félicite les milliers de personnes qui ont participé à la recherche», écrit-il sur son site.

Un Québécois à la recherche du trésor

Dans un article paru en 2018 dans le Journal de Montréal, on apprenait qu’un Lavallois, Sylvain Rivard, était à la recherche de ce trésor depuis 2013.

L’homme, qui avait arrêté de travailler en 2003 pour se consacrer à la recherche de trésors et à la résolution d’énigmes avait effectué, à l’époque, six voyages dans les montagnes Rocheuses pour trouver le trésor, sans succès.

«C’est ce trésor-là que je veux pour l’instant. Et mes chances sont excellentes», avait déclaré l’homme, convaincu.