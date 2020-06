Climat tendu: un observateur ira à Saint-Ambroise

Un observateur de la Commission municipale du Québec sera nommé pour trouver des solutions aux problèmes qui perdurent à l’hôtel de ville de Saint-Ambroise, au Saguenay.

«Ce n'est quand même pas fréquent ce qui se passe à Saint-Ambroise. Ça ne fait pas un mois. Ça fait des années. On a pris la décision d'envoyer un observateur pour voir ce qui se passe. Il faut que ça aille mieux», a déclaré la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, en entrevue à TVA Nouvelles.

Les relations sont encore loin d’être au beau fixe à Saint-Ambroise. Dans les dernières années, une mairesse, deux conseillers municipaux et 13 employés ont démissionné dans la petite municipalité, qui s’apprête à embaucher son quatrième directeur général en deux ans.

Avant même l’annonce de lundi, la direction régionale du ministère accompagnait déjà la municipalité depuis plusieurs mois.

«Il y a plusieurs citoyens qui nous téléphonent à savoir : "est-ce que vous allez nous aider? Combien de temps ça va durer? " Il y a trop de citoyens inquiets. Il y a des problématiques de relation à l'interne. C'est sûr qu'il faut corriger le tir», a poursuivi la ministre Laforest.

Le mandat de l’observateur consiste à trouver le problème et à proposer des solutions. Et si ça ne marche pas, cette fois-ci, la tutelle n'est pas écartée.

« S'il n'y a pas de possibilité d'entente, si les parties ne veulent pas collaborer, c'est sûr que la tutelle est envisagée. Si les problèmes ne se règlent pas, c'est évident», a prévenu la ministre des Affaires municipales.

Annonce bien accueillie

À Saint-Ambroise, des élus n’étaient pas au courant de cette annonce lundi, mais elle est bien accueillie.

«Très content, a dit le conseiller Jérôme Lavoie. Ça fait longtemps qu'on le demande. C'est une super bonne nouvelle. »

Son collègue Nicholas Tremblay est du même avis.

«On demande depuis le mois de mars que quelqu'un vienne nous coacher pour nous dire quand on fait bien les choses ou quand on les fait mal. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir», a-t-il commenté.

Le maire de Saint-Ambroise, Deny Tremblay, trouve que cette aide, demandée au ministère unanimement par le conseil en mars, a pris du temps. Il se réjouit que ce soit fait.

«Si ça peut aider, on est entièrement d'accord. Est-ce qu'on a besoin d'être en tutelle? On ne le sait pas», a-t-il laissé entendre.

Le maire sent que la ministre veut que ça se règle.

«Je la comprends. On est tanné aussi. On veut que ça se règle et que ça fonctionne de façon correcte», a-t-il poursuivi.

Le conseiller Nicolas Tremblay, lui, ne croit pas que la tutelle finisse par s’appliquer à Saint-Ambroise.

«Je ne suis pas sûr que ça peut finir en tutelle. On a un conseil viable. Il y a du monde qui s'obstine, mais ça n'a rien à voir avec les chicanes que l'on voit à l'Assemblée nationale. Moi, une tutelle, ce n'est pas que j'en ai peur, mais je n'y crois pas», a évoqué le conseiller.

On ne sait pas à quel moment l'observateur commencera son mandat, mais la ministre Laforest veut qu'il entre en poste rapidement afin de trouver une solution à une situation qui se prolonge.