Emprisonné à Dubaï: André Gauthier bientôt libre

Le Saguenéen André Gauthier pourrait très bientôt quitter la prison de Dubaï, où il est détenu depuis plus d'un an maintenant.

Les accusations criminelles auraient été abandonnées, mais M. Gauthier ne peut toujours pas rentrer au pays.

La portion civile du dossier n'est pas encore réglée.

Par contre, selon son fils, Alexis Gauthier, il peut dès maintenant demander à être libéré de prison en attendant la suite.

L'homme d'affaires originaire du Saguenay était accusé de fraude.

Il aurait dénoncé en 2015 une fraude importante au sein de l'entreprise aurifère dans laquelle il était actionnaire, mais il s'est lui-même retrouvé au banc des accusés.

André Gauthier a toujours clamé son innocence de la prison des Émirats arabes unis où il est emprisonné.

L'organisme Detained in Dubaï milite en faveur de sa libération depuis plus d'un an.

«Nous on s'attendait vraiment à une finalité, a expliqué Alexis Gauthier, en entrevue à TVA Nouvelles. On est content parce que c'est un pas dans la bonne direction, mais on est un peu déçus en ce sens que rien n’est encore vraiment réglé.»

Le Canada a multiplié les efforts de négociations avec les Émirats arabes unies au cours de la dernière année pour tenter de faire libérer M. Gauthier.

Le député conservateur de Chicoutimi–Le Fjord, Richard Martel, n'entend pas lâcher le morceau.

«Je ne serai pas content tant que je ne l'aurai pas vu arriver ici parce que je suis encore plus convaincu qu'il n'est pas coupable, a indiqué M. Martel. On peut dire qu'on a avancé, mais ça me tanne qu’il ne soit pas blanchi. Y'a des choses à vérifier par rapport à ça.»

La famille entend concentrer ses efforts à le faire sortir de prison dans les prochains jours.

L'établissement carcéral où il se trouve a été durement touché par la COVID-19 et M. Gauthier est le prisonnier le plus âgé.