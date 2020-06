Manifestations : «un équilibre délicat», reconnaît Trudeau

Reconnaissant la présence d’un «équilibre délicat» à maintenir pour la santé publique, le premier ministre Justin Trudeau a encouragé lundi les Canadiens à poursuivre leurs efforts de distanciation sociale, malgré les nombreux rassemblements de milliers de personnes survenus ce weekend.

Justin Trudeau s’est lui-même aventuré au sein d’une manifestation, vendredi après-midi, où il est apparu masque au visage sur la colline parlementaire à Ottawa.

«J’ai porté un masque, je me suis gardé à distance autant que possible. Mais c’est effectivement un équilibre délicat. Les gens sentent un besoin profond pour manifester et démontrer leur solidarité», a déclaré le premier ministre.

Ottawa va par ailleurs permettre aux membres de la famille immédiate des citoyens et des résidents permanents d'entrer au Canada, à condition qu’ils s’isolent durant 14 jours.

«On va instaurer une exemption limitée qui va permettre aux membres de la famille immédiate des citoyens ou des résidents permanents à entrer au Canada, principalement des conjoints, des enfants, et les parents d’enfants mineurs», a annoncé Justin Trudeau.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, a annoncé ce matin qu’Ottawa va octroyer 30 millions $ à travers PME MTL pour aider les entrepreneurs et les travailleurs de la métropole à surmonter les défis de la pandémie.