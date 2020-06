EN DIRECT | Les derniers développement sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 5h30h30

PLANÉTAIRE

Cas: 7 026 732

Morts: 402 894

Rétablis: 3 143 675

ÉTATS-UNIS

Cas: 2 007 449

Morts: 112 469

Rétablis: 761 708

CANADA

Décès : 7800

Cas: 95 699

Québec: 52 849 cas (4978 décès)

Ontario: 30 617 cas (2426 décès)

Alberta: 7138 cas (146 décès)

Colombie-Britannique: 2632 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1059 cas (61 décès)

Saskatchewan: 650 cas (11 décès)

Manitoba: 300 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 137 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

6h18 | Royaume-Uni: entrée en vigueur d'une quarantaine très contestée

Afin d'éviter l'importation de cas de nouveau coronavirus pendant son déconfinement, le Royaume-Uni a commencé lundi à imposer une quarantaine de deux semaines à toute personne arrivant de l'étranger.

5h58 | Magasins et bureaux rouvrent en Irlande, qui accélère son déconfinement

Les magasins et certains bureaux ont rouvert leurs portes lundi en Irlande, le gouvernement ayant décider d'accélérer le déconfinement en raison des progrès effectués dans la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus sur son territoire.

5h49 | La tendance générale au déconfinement se confirme

Malgré sept millions de cas de nouveau coronavirus déclarés, plus de 400 000 morts dans le monde et une progression galopante en Amérique du Sud, la tendance au déconfinement et à la réouverture se confirme lundi dans de nombreux pays.

5h21 | L’école en plein air pendant la crise

Deux enseignantes au préscolaire de Québec donnent leurs cours dans la forêt, depuis le retour à l’école, pour diminuer les risques de contracter la COVID-19, et améliorer l’apprentissage des élèves.

Depuis le 11 mai, 26 jeunes de maternelle de l’École du Beau-Séjour, dans le quartier Saint-Émile, se rendent en classe pour terminer leur année scolaire. Toutefois, il s’agit d’une classe plutôt particulière puisqu’elle n’a pas de mur et qu’elle se situe en pleine forêt.

3h28 | L'Inde rouvre lieux de culte et centres commerciaux

Centres commerciaux et lieux de culte sont autorisés à rouvrir lundi en Inde, malgré une épidémie de nouveau coronavirus toujours virulente dans le pays d'Asie du Sud.

2h50 | La Nouvelle-Zélande n'a plus aucun cas actif de coronavirus

La Nouvelle-Zélande a levé lundi toutes les restrictions nationales qui avaient été décrétées pour lutter contre le coronavirus, après le rétablissement de la dernière personne qui était encore à l'isolement.

0h46 | Isabel Allende espère que la pandémie marquera la fin du patriarcat

0h26 | Le gouvernement brésilien publie des chiffres divergents

Le ministère brésilien de la Santé a publié dimanche soir deux séries différentes de chiffres concernant les décès et contaminations des 24 dernières heures, au milieu d'une polémique nationale sur la diffusion des données de l'épidémie de coronavirus.

0h00 | Désert alimentaire: une épicerie autogérée à la rescousse

Des résidents de Saint-Henri veulent fonder une épicerie autogérée afin de vaincre le désert alimentaire de l’ouest du quartier.

Les membres du collectif La DAL, qui s’inspirent d’un projet similaire à Pointe-Saint-Charles, désirent ainsi pouvoir offrir des produits frais à prix réduit. Les bénévoles donneraient quelques heures de leur temps toutes les quatre semaines afin de permettre une baisse des prix d’environ 20 à 40 % par rapport à une épicerie standard.

0h00 | Pandémie toujours active en Amérique latine, réouverture des industries à New York

Le bilan de la pandémie de coronavirus, qui ne faiblit toujours pas en Amérique latine, a franchi dimanche le seuil des 400 000 morts sur la planète, mais New York, ville la plus endeuillée au monde, entame lundi la première phase de réouverture de ses industries.