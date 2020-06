Fin de la méthode de l'«étranglement» dans la police française

Face aux manifestations contre le racisme et les violences policières en France, galvanisées par le meurtre de George Floyd aux États-Unis, le gouvernement français a fermement annoncé lundi une «tolérance zéro» du racisme au sein des forces de l'ordre.

«Aucun raciste ne peut porter dignement l’uniforme de policier ou de gendarme», a asséné le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner, en affirmant que tout membre des forces de l'ordre soupçonné d'une telle discrimination serait suspendu. Il a également décrété l'abandon de la méthode d'interpellation de «la prise par le cou, dite de l'étranglement».

Un peu plus tôt, le président de la République Emmanuel Macron avait pressé son gouvernement «d'accélérer» sur le dossier de la déontologie des forces de l'ordre. Car en janvier, après la mort à Paris d'un livreur lors d'un contrôle policier, il avait déjà demandé à M. Castaner de faire, «dans les meilleurs délais», des propositions pour améliorer «la déontologie, les éléments de contrôle» des forces de l'ordre.

Il a aussi demandé à la ministre de la Justice Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier du décès en 2016 lors d'une arrestation d'Adama Traoré, un jeune noir de 24 ans.

Sa famille et ses soutiens n'ont eu de cesse depuis 2016 de réclamer «justice pour Adama», l'un des mots d'ordre des manifestants qui battent le pavé à Paris au nom de George Floyd dont la mort a suscité des réactions internationales.

Samedi dernier 23 300 personnes ont manifesté en France, dont 5500 à Paris, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

«Dans le contexte d'émotion suscité par la mort de George Floyd aux États-Unis, une partie de la communauté nationale proteste contre le racisme et met en cause l'action des forces de l'ordre. Nous voulons répondre à cette colère par la transparence et par l'action», ont affirmé les services du premier ministre.

«Le premier ministre aura aussi l'occasion de présenter l'action du gouvernement dans les quartiers prioritaires, qui justifient à l'approche de l'été un effort de solidarité», ont-ils précisé.

Le débat sur le racisme et les violences policières - un terme que le gouvernement se refuse à employer au contraire de l'opposition de gauche et des associations - ne date pas d'hier.

«Couleur de peau»

Les violences policières avaient notamment été sous les projecteurs lors du mouvement de contestation sociale des Gilets jaunes de 2018-2019. Leurs manifestations se sont soldées par des blessés, parfois mutilés avec, incriminé, l'usage des lanceurs de balle de défense (LBD) et des grenades à main de désencerclement (GMD).

Il y a eu «plus de violences (policières) sur ce demi-quinquennat que sur d'autres quinquennats», relevait l'ex-garde des Sceaux du président socialiste François Hollande, Christiane Taubira, dans le Journal du Dimanche.

Lundi, la police des polices (IGPN) a indiqué avoir été chargée d'un nombre inédit d'enquêtes judiciaires en 2019, dont plus de la moitié visent des accusations de «violences» des forces de l'ordre.

Mais le débat sur le racisme présumé des forces de l'ordre, particulièrement dénoncé dans les banlieues françaises, peinait à trouver écho, vertement récusé par la droite qui fait bloc derrière les forces de sécurité.

«Il y a du racisme en France contre lequel il faut lutter, mais on n'a pas une police raciste en France», affirmait dimanche le président du parti conservateur Les Républicains, Christian Jacob, pour lequel également «des violences policières en France ça n'existe pas ; (en revanche) on a vu des violences de manifestants».

Un déni, pour l'auteure Virginie Despentes qui début juin s'est adressée dans une chronique à «ses amis blancs qui ne voient pas où est le problème» pour leur rappeler qu'ils sont privilégiés de pouvoir «oublier qu'ils sont blancs», circuler «sans leurs papiers», ni même «remarquer où sont les policiers».

Une intervention remarquée après qu'une jeune chanteuse et actrice métisse Camélia Jordana eut déclenché un tollé en évoquant ces «hommes et (ces) femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Des propos dénoncés comme «honteux» par M. Castaner.