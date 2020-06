Le confinement a des effets néfastes sur les jeunes athlètes

Les jeunes joueurs de soccer et de baseball pourront retrouver leur terrain à partir de lundi. Malgré ce déconfinement progressif, un psychologue sportif s'inquiète des conséquences de la pandémie sur les jeunes athlètes.

«Le plus tôt on pourra recommencer de façon sécuritaire, le mieux ce sera pour les jeunes», dit Etienne Hébert, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, spécialisé dans la psychologie sportive.

M. Hébert souligne que le confinement a privé bon nombre de jeunes sportifs d'un outil de développement important, autant dans le milieu scolaire que civil. Valorisation par le sport, interaction avec amis et coéquipiers, sentiment de dépassement, tout ça est disparu du jour au lendemain, sans que le vide ne soit comblé.

«Le sport, c'est une école de vie. On apprend l'entraide, on développe des talents, on apprend ses limites. Il y a tout un cadre qui n'est plus là...», analyse-t-il.

Le professeur s'inquiète des conséquences de la pandémie sur les jeunes. Ils continuent de sacrifier une partie de leur sport, pendant que des rassemblements de masse se tiennent ailleurs au Québec.

«Pendant qu'eux doivent respecter des consignes pour espérer reprendre leur sport le plus tôt possible, ils voient ces images de rassemblements, note-t-il. Il y a un enjeu de société, et un questionnement qui pourrait augmenter la détresse chez les jeunes, oui.»

Selon le professeur, Sport'Aide, un organisme de Québec qui offre des services d'accompagnement, d'écoute et d'orientation aux jeunes sportifs, a vu une augmentation importante de son volume d'appels depuis la mi-mars.

La pandémie aura peut-être démontré que la pratique du sport restait essentielle, confinement ou pas.