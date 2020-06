Les restos se préparent à rouvrir dans le Bas-Saint-Laurent

Les restaurateurs du Bas-Saint-Laurent se réjouissent de pouvoir rouvrir à partir du 15 juin, mais ils devront s’adapter aux nouvelles normes.

Certains pourraient donc repousser la réouverture de leur salle à manger de quelques jours ou de quelques semaines.

«C’est toute une logistique à faire dans un restaurant. Ce n’est pas le lendemain qu’on peut nécessairement ouvrir notre salle à manger. C’est tout un travail de désinfecter, changer la disposition des tables», explique Mani Bounif, propriétaire du restaurant Union Pacifique, qui est demeuré ouvert durant la pandémie avec les commandes pour emporter.

L’industrie de la restauration doit revoir ses façons de faire.

«Il faut avoir une philosophie aussi pour gérer le "take out " et la salle à manger. C’est une nouvelle façon de faire», ajoute M. Bounif.

Un plus pour les touristes

Pour plusieurs commerçants et restaurateurs de l’Est-du-Québec, la saison estivale est une période importante pour les revenus annuels avec l’achalandage touristique.

«C’est un soupir de soulagement. On voyait l’été s’en venir et on se demandait si on allait pouvoir avoir un été ou une lueur d’été», lance Marie-Ève Ouellet, propriétaire de La Brûlerie d'ici, à Rimouski.

Selon plusieurs commerçants, la réouverture des salles à manger pourra faciliter la vie des visiteurs attendus dans la région plus tard cet été.