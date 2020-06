Manifestation: le virus «en pause syndicale»

Le non-respect des mesures de distanciation sociale par les quelque 15 000 manifestants qui se sont rassemblés à Montréal, dimanche, pour dénoncer le racisme et la brutalité policière soulève l’incompréhension du chroniqueur Richard Martineau.

• À lire aussi: Des milliers de manifestants dans les rues de Montréal pour dénoncer le racisme et la brutalité policière

• À lire aussi: Près de 3000 personnes manifestent à Sherbrooke

• À lire aussi: Portraits de manifestants

«Mais là, hier, une manifestation et ça a tout sauté», a-t-il constaté.

Richard Martineau ne comprend pas qu’on permette aux gens de se rassembler pour manifester alors que d’autres personnes ont été privées de moments importants dans leur vie.

«Il y a des pères qui n’ont pas pu assister à la naissance de leur enfant. Il y a des funérailles qui n’ont pas pu être organisées. Il y a des gens qui n’ont pas pu tenir la main de leur père ou de leur mère qui agonisait aux soins intensifs parce qu’il fallait garder une certaine distanciation», dénonce-t-il.

Le chroniqueur souligne également qu’il n’est pas facile, pour les nombreuses entreprises québécoises qui ont subi de durs contrecoups en raison de la pandémie, de regarder les manifestants ignorer les recommandations de la santé publique.

«Tous les secteurs de l’économie et du Québec ont dû changer leur façon de faire pour s’adapter à la pandémie, pour respecter les règles, et là, les manifestations, et bien on manifeste comme s’il n’y avait pas de pandémie», dit-il.

Écoutez l’intégralité de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.