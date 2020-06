Mark Saunders, premier chef de police noir de Toronto, se retire

Le chef de police de la Ville de Toronto, Mark Saunders, a annoncé lundi après-midi qu’il démissionnait de son poste après cinq années de service.

«Merci Toronto d’avoir collaboré avec moi durant mon mandat», a déclaré Saunders lors de sa conférence de presse.

Le chef de police, dont le contrat devait venir à échéance en 2021, quittera son poste huit mois plus tôt que prévu, soit le 31 juillet prochain.

Au cours de sa conférence de presse, M. Saunders n’a pas donné les raisons précises pour expliquer son départ, disant aux journalistes qu’il y avait «une panoplie de raisons». Il a toutefois mentionné qu’il avait l’intention de passer davantage de temps avec sa famille et qu’il continuerait de servir sa ville de l’extérieur du service de police. Il a aussi précisé qu’il ne s’agissait pas d’une décision reliée à sa santé.

«Ma famille est ce qui compte le plus pour moi en ce moment», a-t-il indiqué.

Premier chef de police noir de la ville, Mark Saunders a servi au sein du Service de police de Toronto pendant près de quatre décennies et pendant plus de cinq ans comme directeur.

L’annonce a causé de la surprise à Toronto étant donné qu’il y a moins d’un an, la Commission des services policiers de Toronto avait annoncé qu’elle prolongeait le contrat de M. Saunders jusqu’en 2021.

Mark Saunders avait informé au début juin le maire John Tory et la Commission des services policiers de sa décision de quitter son poste cet été.

Le maire de la ville ontarienne, John Tory, a remercié M. Saunders dans un communiqué publié lundi.

«Au nom de tous les résidents de Toronto, je veux remercier le chef Saunders pour son service exemplaire, a-t-il indiqué. Il a été un chef de police dévoué et responsable qui a toujours travaillé à la protection de la ville. Il se soucie profondément des habitants de cette ville, de ses banlieues et des hommes et des femmes qui ont été sous ses ordres.»