Plainte au SPVM: des policiers l'empêchent de rentrer chez lui

Un Montréalais d’origine maghrébine a déposé une plainte auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) après que des agents l’aient empêché d’accéder à son propre domicile.

Tôt le matin du 27 mai, Ali Khiri est sorti de son appartement du Plateau-Mont-Royal, éveillé par le bruit d’un incendie qui venait de se déclarer à quelques immeubles de chez lui.

Deux agents du SPVM lui ont demandé de reculer pour qu’ils déplacent les cordons de sécurité jusque devant chez lui, et il leur a demandé s’il pouvait rentrer dans son immeuble, qui n’était pas évacué.

«À ma surprise, la réaction du sergent a été comme une sorte de réaction de quelqu’un qui est énervé», relate M. Khiri. Son collègue l’a ensuite fait reculer «sans possibilité de discussion».

Après une quinzaine de minutes, une voisine a fait la même demande aux policiers, qui l’auraient laissé passer. M. Khiri a donc demandé l’accès à nouveau, mais n’a pas eu la réponse escomptée. «[L’agent] me prend par le bras et me le tord alors que je suis totalement dans une attitude passive. Je me trouve escorté, comme si j’allais être arrêté, à l’extérieur du périmètre de sécurité», raconte-t-il.

Comme il devait rentrer chez lui pour travailler, M. Khiri s’est rendu dans sa cour arrière en passant par l’intérieur de l’appartement d’un voisin, qui ne faisait pas partie de la zone de sécurité. En l’apercevant, un des agents est entré dans la cour et l’a fait «sortir de force».

Une voisine, Mélanie Lopes, a été témoin de la scène avec sa mère. «[Le policier] m’a dit que nous deux on pouvait rentrer», confirme-t-elle. «Ça ne fait pas de sens, pourquoi nous on pourrait, mais pas lui?»

Quand un troisième policier a pris la relève, M. Khiri n’a eu qu’à attendre cinq minutes avant qu’on le laisse entrer chez lui. «C’est comme si j’avais été gardé là comme un prisonnier et par la suite quand l’autre agent a vu qu’il n’y avait aucune nécessité que je sois là, m’a laissé partir», soutient-il.

M. Khiri croit que plusieurs facteurs peuvent avoir motivé l’attitude des deux policiers à son égard. «On n’est pas du tout dans la logique de maintenir l’ordre, on est dans la logique d’être vraiment réactif à l’égo et la volonté de montrer qu’on a le pouvoir», croit-il.

«Et aussi dans la situation j’étais le seul d’une minorité visible. Je me pose la question, est-ce que c’est arrivé à moi parce que je suis maghrébin?»

L’affaire survient alors que la discrimination et la brutalité policière font les manchettes chaque jour depuis que l’Afro-Américain George Floyd a été tué par un policier au Minnesota.

Traumatisme

Cette intervention du SPVM a marqué M. Khiri. «Ça crée un traumatisme par rapport à la police.»

Le Montréalais a porté plainte sur le site du SPVM la journée même des événements. Il dit avoir ensuite reçu un appel de la superviseure de ces policiers.

«Elle a mis l’agent et moi sur le même plan d’égalité en termes de responsabilité, mais aussi en termes d’erreur», raconte-t-il.

On lui aurait notamment reproché d’être passé par la maison d’un voisin en temps de confinement et dit qu’il était chanceux de ne pas avoir écopé d’une amende de 1500 $. Le SPVM n’a pas voulu commenter le déroulement des événements.