Réouverture des restos: hâte de reprendre malgré des mesures «farfelues»

Des chefs propriétaires montréalais ont hâte de rouvrir leurs restaurants le 22 juin même s’ils trouvent certaines mesures sanitaires excessives.

«Les mesures qui sont demandées sont complètement farfelues. Masque, visière au restaurant, ça coupe le party ce n’est pas trop long», juge le populaire chef Danny St Pierre, qui jongle comme toujours avec plusieurs projets.

Photos Courtoisie

Celui qui a démarré le Toboggan Club juste avant la pandémie a d’ailleurs profité de la période d’arrêt pour développer Accomodation Danny, un service de pizzeria pour emporter ou à se faire livrer qu’il continuera à exploiter lors du retour à la normale.

Les normes que devront suivre les restaurateurs lorsqu’ils rouvriront leurs portes sont en effet très strictes: port du masque pour le personnel de service et de cuisine, protection oculaire lorsque la règle du deux mètres ne pourra pas être respectée, distanciation obligatoire entre les groupes de plus de 10 personnes à une même table...

«Lorsqu’on regarde la plupart des autres endroits qui pratiquent un service de proximité, ces normes-là ne sont pas imposées. Je ne vois pas pourquoi la restauration doit subir ça», enchaîne Danny St Pierre.

Antonin Mousseau-Rivard, fondateur et chef du Mousso, trouve aussi l’ampleur des mesures sanitaires requises impressionnante.

«On va s’adapter. On n’a pas le choix. On a besoin de faire rentrer les sous», affirme-t-il, souhaitant aussi que les clients se rappellent lors de leur visite que l’on est en situation de pandémie.

La distance demandée entre les tables réduira considérablement le nombre d’invités dans les restaurants et engendrera du coup une perte de revenus.

«Il n’y a aucun restaurant dans le monde qui est fait pour ouvrir à 30 ou 50%. Lorsqu’on fait des prévisions, il faut que le restaurant soit plein», insiste-t-il.

Suite

Questionnés à savoir si la date du 22 juin est hâtive ou tardive, les deux chefs de renom s’abstiennent de commenter. M. Mousseau-Rivard prend l’occasion pour dénoncer le manque d’aide.

«Nous sommes les industries les plus touchées et fragiles. On a des fausses aides, des prêts, ce n’est pas de la vraie aide», dénonce-t-il.

«Ça nous prend une aide, il faut que la gastronomie soit protégée. Il faut qu’on ait plus d’aide que ça. On est une des seules industries où les gens mettent autant de temps et d’argent pour des situations aussi précaires et fragiles», ajoute le chef du Mousso, qui ne veut pas qu’on mette tous les restaurants dans le même bateau.