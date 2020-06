«Viens voir mes rénos»: Kevin Raphael reprend la route

Kevin Raphael ne savait pas ce qu’était un dosseret, ignorait comment poser du plancher flottant et avait, de son propre aveu, «les mains pleines de pouces» quand il a décroché le mandat d’animateur de «Viens voir mes rénos», à CASA.

Lui qui croyait à une blague lorsqu’on lui a proposé de prendre les commandes de l’émission de rénovations, l’an dernier, affirme aujourd’hui sans hésiter que l’expérience a été l’une des plus belles de sa jeune carrière.

Plus fort d’une foule de connaissances dans le domaine de la rénovation et de la décoration, le garçon de 28 ans s’apprête à reprendre les tournages en vue d’une deuxième saison de «Viens voir mes rénos», qui sera diffusée à CASA dès l’automne. La production est actuellement en pleine recherche de participants qui aimeraient entamer des travaux à l’extérieur de leur résidence ou en retaper l’intérieur, en enjolivant leur sous-sol, leur cuisine ou leur garage, par exemple, et jouer le jeu de la compétition.

«J’ai hâte de retourner sur la route et de rencontrer de nouveaux candidats, lance Kevin en entrevue. Je veux aller à Trois-Rivières, à Québec ; je veux qu’on aille partout! On fait souvent trois villes en une journée, mais ce n’est pas grave, parce qu’on a du "fun" et qu’on le fait en "gang".»

Mesures sanitaires

Habitué au style plus percutant de TVA Sports, l’hôte du «Kevin Raphael Show» et de la Lutte WWE Raw (qu’il anime «depuis 147 semaines d’affilée»!) dit avoir appris la compréhension, la patience et l’indulgence à «Viens voir mes rénos», en côtoyant des invités qui n’avaient jusque-là jamais fait de télévision.

Le jeune communicateur se réjouit en outre du fait que CASA ouvre ses portes à des têtes d’affiche de son âge ; on sait que Valérie Chevalier et sa sœur, deux jeunes trentenaires, auront aussi leur rendez-vous sur la chaîne à la rentrée, «Deux sœurs et un duplex». Des ajouts à la grille qui risquent d’intéresser une nouvelle génération de propriétaires.

«On déménage tous dans des maisons entre 25 et 30 ans, environ. Jusqu’à récemment, personne ne nous expliquait comment ça fonctionnait. C’est rassurant de voir quelqu’un de mon âge s’installer dans sa première maison et ne rien y connaître non plus. Enfin, CASA s’adresse aux plus jeunes personnes qui veulent acheter des maisons et leur donne une chance, sans oublier ceux qui sont là depuis le début», juge Kevin Raphael.

Et que ceux et celles qui s’inquiètent de la perspective des tournages de «Viens voir mes rénos» en juillet se rassurent. Kevin Raphael se montre catégorique : rien n’est laissé au hasard, assure-t-il.

«On prend très au sérieux les mesures de sécurité pour ne pas propager la COVID et ne contaminer personne. À ceux qui sont inquiets, je réponds qu’on est nous-mêmes plus inquiets qu’eux ne le seront jamais. Parce que, si quelqu’un attrape la COVID, on devra prendre deux semaines de congé. Et deux semaines, c’est long et ça coûte cher! (rires) Les boss prennent ça très au sérieux...»

Les personnes intéressées à participer à «Viens voir mes rénos» peuvent s’inscrire dès maintenant au viensvoirmesrenos.ca.