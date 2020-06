Ce qui est toujours fermé au Québec en raison du coronavirus

La reprise des activités économiques va bon train au Québec, mais certains secteurs continuent de ronger leur frein dans l’attente d’une réouverture sécuritaire.

Voici ce qui est actuellement toujours fermé ou interdit dans la province :

Milieu culturel

- Les salles de spectacle et de théâtre

- Les cinémas et arcades

- L'accès aux rayons des bibliothèques

- La tenue de grands rassemblements, intérieurs ou extérieurs, comme des festivals

Commerces de détail

- Les centres commerciaux situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la MRC de Joliette

Restauration

- Les bars qui ne détiennent pas de permis de restauration

- Les salles à manger intérieures et extérieures des restaurants et des bars qui détiennent un permis de restauration pourront rouvrir dès le 15 juin dans les zones froides et le 22 juin dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC de Joliette et la ville de L'Épiphanie, dans Lanaudière

- Les cabarets érotiques

- Les discothèques

Soins corporels

- Les spas

- Les saunas

Les services de soins corporels situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette sont toujours fermés jusqu’au 15 juin. Ces services incluent :

- Salons de coiffure

- Salons de barbier

- Centres d’esthétique

- Manucures et pédicures

- Épilation

- Tatouage et perçage

- Soins de la peau

- Soins personnels à domicile

Sports et loisirs

- Les sports individuels et en équipe qui se jouent à l’intérieur

- Les compétitions extérieures (ligues, tournois récréatifs, événements avec classement) pourraient reprendre fin juin (les entraînements sont déjà permis)

- Les centres de conditionnement physique privés

- Les piscines intérieures

- Les arénas

- Les centres de soccer intérieur

- Les studios de danse, de boxe, d'arts martiaux, de yoga, de spinning, de zumba, etc.

- Les centres de trampoline

- Les salons de quilles

- Les centres de bingo

- L’ensemble des événements sportifs d’envergure a été annulé jusqu’au 31 août

Services publics

- Les centres de réclamation de Loto-Québec (prix entre 600 $ et 25 000 $)

- La vente de loteries chez les détaillants situés dans les centres commerciaux

- Les casinos du Québec (Montréal, Lac-Leamy, Charlevoix et Mont-Tremblant)

- Les salons de jeux (Québec et Trois-Rivières)

- Les examens de conduite pratiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

- Les audiences de la Régie du logement (sauf certaines exceptions)

- Les services de renseignement en personne de la Régie du logement

Tourisme

- La frontière avec les États-Unis est fermée jusqu’au 21 juin, sauf pour quelques cas limités de réunifications familiales

- L'interdiction de circulation dans les eaux pour les bateaux de croisière est maintenue jusqu’au 31 octobre

- Les parcs d’attraction

- Les parcs aquatiques

- Les zoos

- Les aquariums

- Les auberges de jeunesse (séjours de 31 jours ou moins)

- Les gîtes (séjours de 31 jours ou moins)

Sont toujours fermés à l’intérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette :

- Résidences touristiques, comme les chalets et auberges

- Établissements de résidence principale (de type Airbnb)

- Établissements sur le territoire de la Sépaq

- Motels

Religion

- Lieux de culte

- Tous les rassemblements religieux de quelque confession que ce soit, à moins d’être essentiels