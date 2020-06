«C'est un garçon!»

Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau ont annoncé hier la naissance de Henri Raphaël Péladeau Bourbeau (le 7 juin 2020) au CHU Ste-Justine.

Bébé Henri se porte bien et la maman également. Le couple a tenu à remercier les Dre Lynda Hudon et Dre Diane Francoeur ainsi que le personnel qui les a accompagnés, dont le Dr Verlan. Il a aussi tenu à adresser leur gratitude «toute spéciale et sincère pour l'accompagnement merveilleux des très nombreuses infirmières dont la présence était rassurante et professionnelle au bloc 4 mère-enfant».

Le prénom de Henri a été choisi par le couple pour rendre hommage à son arrière grand-père, Henri Péladeau, décédé en 1935.