Deux survivantes de la COVID-19 témoignent

Deux préposés aux bénéficiaires du CHSLD Laflèche, à Shawinigan, ont failli mourir des suites de la COVID-19.

Plus de 5000 travailleurs du réseau québécois de la santé ont été infectés depuis le début de la crise de la COVID-19.

Parmi eux, deux préposées aux bénéficiaires du CHSLD Laflèche rapidement devenu l'épicentre de la contamination en Mauricie-Centre-du-Québec.

Éliane Picard et Édith Lafrenière, qui ont contracté le coronavirus dès l'apparition des premiers cas dans l'établissement, ont vu leur état de santé se détériorer rapidement.

Toutes les deux ont été plongées dans un coma de plus d'une dizaine de jours et ont été intubées aux soins intensifs de l'Unité COVID de l'hôpital de Trois-Rivières.

«Le combat n'est pas terminé. Oui je suis sortie du coma, mais je me bats encore pour ma santé respiratoire», confie Éliane Picard.

«On me disait d'être forte et d'être courageuse. Je ne marchais plus, je ne parlais presque plus. On me faisait manger, j'étais en culotte. J'étais comme les aînés dont je prenais soin!» poursuit sa collègue Édith Lafrenière.