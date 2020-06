Projet de loi 61 : François Legault prêt à prolonger la session parlementaire

Le premier ministre François Legault a défendu bec et ongles son projet de loi 61 sur la relance économique, mardi, se disant prêt à prolonger la session parlementaire afin d’en arriver à une entente avec les partis d’opposition.

Plaidant que le projet de loi n’a pas pour but de réduire les exigences environnementales, comme s’inquiètent plusieurs membres des oppositions, François Legault a indiqué que l’objectif est plutôt de réduire les délais.

«Évaluer les impacts environnementaux d'un projet, ça ne prend pas nécessairement 11 mois», a-t-il donné comme exemple.

Il s’est également engagé à répondre aux inquiétudes des oppositions concernant les contrats qui seront accordés dans le domaine de la construction.

«On a vécu la Commission Charbonneau et toute la corruption dans le milieu de la construction. Il n’y a personne qui veut retourner là, a-t-il dit. On veut s’assurer que les contrats soient donnés en bonne et due forme, mais il y a possibilité d’accélérer toutes les étapes.»

M. Legault a rappelé qu’il compte parmi son équipe Sonia LeBel, qui était la procureure en chef à la Commission Charbonneau.

Les partis d’opposition s’inquiètent des pouvoirs exceptionnels que le gouvernement Legault veut s’octroyer dans le cadre du projet de loi.

«Le gouvernement demande carte blanche pour faire ce qu'il veut», a déploré le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, mardi, ajoutant que le projet de loi 61 ne sera jamais appuyé par son parti «dans sa forme actuelle».

«Je suis prêt à négocier des balises» avec les partis d’opposition, a noté le premier ministre en point de presse mardi.

La pièce législative expédierait la réalisation de 202 projets en suspendant l’obligation de procéder par appel d’offres, en plus de permettre au gouvernement de contourner plusieurs règles ou obligations.

François Legault a déjà indiqué qu'il n'entendait avoir recours au bâillon pour faire adopter ce projet de loi.

La situation au Québec en date du 9 juin 2020 :

5029 décès (+ 45)

53 185 personnes infectées (+ 138)

961 personnes hospitalisées (- 15)

117 personnes aux soins intensifs (- 4)

6916 prélèvements effectués le 7 juin 2020

6914 analyses réalisées le 7 juin 2020

446 726 cas négatifs