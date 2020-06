EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 5h39

PLANÉTAIRE

Cas: 7 131 261

Morts: 406 807

Rétablis: 3 307 540

ÉTATS-UNIS

Cas: 2 026 597

Morts: 113 061

Rétablis: 773 505

CANADA

Québec: 53 047 cas (4984 décès)

Ontario: 30 860 cas (2450 décès)

Alberta: 7202 cas (149 décès)

Colombie-Britannique (données datant de vendredi): 2632 cas (167 décès)

Nouvelle-Écosse: 1059 cas (61 décès)

Saskatchewan: 654 cas (13 décès)

Manitoba: 300 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 146 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 96 217 (7835 décès)

5h30 | La croisière espère sortir la tête de l’eau, malgré les ravages de la COVID-19

Contaminations et décès à bord, paquebots errant de port en port: malgré la pandémie qui a plombé son image et suspendu toute activité, le secteur de la croisière s’estime touché mais pas coulé et veut reconquérir sa clientèle avec de nouvelles normes sanitaires.

Photo Adobe Stock

5h12 | Près de 40% des colis livrés en retard par Postes Canada

Près de 40 % des colis livrés par Postes Canada sont arrivés en retard à la fin mai, dénonce le patron de la firme Buster Fetcher, qui collige ces données depuis la mi-mars.

Photo courtoisie

5h08 | Des coiffeurs complets jusqu’en juillet et août

À moins d’avoir déjà pris rendez-vous, il faudra attendre jusqu’en juillet ou août avant de se faire couper les cheveux ou teindre la repousse, bon nombre de salons ayant déjà rempli leur calendrier.