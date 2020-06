Les conditions de vie dans une résidence de la Mauricie dénoncées

Des familles de résidents dénoncent vivement une dégradation des services dans la résidence privée Les Bâtisseurs, à Louiseville, en Mauricie.

Des accidents se seraient notamment produits dans les derniers jours.

«Une résidente est restée par terre, toute seule, sans aide, pendant 12 heures. Un autre résident est resté au sol pendant plus de quatre heures. Il s'est cassé une hanche dans sa chute. Puis une autre femme est tombée et est restée par terre, sans soutien pendant six heures», a raconté une proche, qui a brisé le silence sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles.

Dans les trois cas qu’elle a énumérés, le bracelet électronique ne fonctionnait pas, dit-elle.

Depuis le début de la pandémie, l'entretien des 97 unités est plus espacé. Les lieux communs sont fermés et des repas froids sont livrés dans les appartements depuis 13 semaines.

La qualité de la nourriture critiquée

Dans une stratégie pour éviter une possible propagation du virus, les menus à la cuisine ont été modifiés. Depuis, le goût et la fraîcheur des aliments laissent à désirer, selon les résidents rencontrés par TVA Nouvelles.

Les repas froids sont remis dans des contenants en styromousse. Puis, en raison de la grande quantité de nourriture jetée dans les ordures sans avoir été consommée, la chute à poubelle a été obstruée du premier au troisième étage de l'immeuble. Une odeur nauséabonde se rependait dans les logements.

Des explications?

Le directeur de l’établissement, Claude Lévesques, souligne que les normes de la santé publique sont appliquées. Il se réjouit également qu’aucun résident n'ait contracté la COVID-19. Concernant les bracelets de sécurité, le directeur répond qu'il y a des ajustements à faire et qu'il tente toujours d'améliorer la technologie.

La santé publique de la Mauricie–Centre-du-Québec confirme que l'établissement n'est pas un lieu d'éclosion. On souligne aussi que dès qu'une situation est rapportée, des équipes se rendent sur place pour effectuer une vigie et vérifier le respect des normes ainsi que la réglementation du certificat d'opération de l'établissement.