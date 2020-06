Les débardeurs peuvent débrayer

Les débardeurs du Port de Montréal viennent d’obtenir une victoire de taille aux dépens de l’Association des employeurs maritimes (AEM) en ce qui a trait à leur droit de déclencher la grève.

La convention collective de ces employés du port, dont le rôle est de charger et de décharger les navires, est échue depuis le 31 décembre 2018. Ils disposent d’un mandat de grève, mais ne pouvait en faire usage car l’employeur tentait de faire déclarer leur travail comme un service essentiel.

Après pas moins de 32 jours d’audiences devant le Conseil canadien des relations industrielles, la décision du tribunal est sans appel : les preuves présentées par l’Association des employeurs maritimes sont «insuffisantes».

Pas de danger

«Le Conseil n’est pas convaincu qu’il serait nécessaire de maintenir toutes les activités de débardage, tel que le demande l’employeur, pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public», note la vice-présidente du tribunal Louise Fecteau, dans une décision de 93 pages.

L’employeur a notamment fait valoir que le Port dessert 110 millions de personnes et que « s’il y avait une grève ou un lock-out au Port de Montréal, plusieurs médicaments à destination du Québec, de l’Ontario et des États-Unis pourraient être livrés en retard ou être périmés au moment de la livraison », selon la décision.

Ils ont également brandi la menace d’un manque de sel à déglacer les routes et trottoirs.

Or, en cas de grève, ces matières pourraient être acheminées dans d’autres ports du pays, ont fait valoir les débardeurs.

La décision précise toutefois que le syndicat des débardeurs s’est engagé à offrir l’ensemble des activités de débardage liées à l’approvisionnement de Terre-Neuve-et-Labrador, en cas de déclenchement d’une grève.

« Nous sommes évidemment très contents, car nous avons retrouvé notre liberté d'action syndicale », a commenté le conseil syndical Michel Murray, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Ces audiences pour les services essentiels ont été les plus longues de l'histoire du Canada. Maintenant, nous souhaitons revenir à la base : les négociations. On veut mettre à jour notre contrat de travail », a ajouté M. Murray.

La section locale SCFP 375 représente pas moins de 1125 débardeurs. Ils ont voté à hauteur de 99,5 % en faveur de la grève en décembre 2018.

Silence de l’employeur

L’Association des employeurs n’a pas souhaité nous accorder une entrevue. Un porte-parole a dit «prendre acte» de la décision. «Nous consacrons tous nos efforts à la réussite du processus de négociation. »

Même son de cloche au Port de Montréal.

« Nous demeurons attentifs à la situation et nous souhaitons que le Port de Montréal puisse continuer à offrir efficacement ses services aux importateurs et exportateurs. L’employeur des débardeurs est l’Association des employeurs maritimes (AEM) et c’est donc l’AEM qui est responsable des négociations des conventions collectives», a affirmé la directrice des communications Mélanie Nadeau dans un courriel.

«De notre côté, nous avons confiance que les deux parties en viennent à une entente gagnante pour tous dans les meilleurs délais possibles. »