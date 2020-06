Ouverture des restaurants et bars: «la ligne devient mince, mince, mince»

Avec l’annonce de la réouverture des restaurants et des bars détenant un permis de restauration, les propriétaires de bars sont furieux, un sentiment que comprend le chroniqueur Mario Dumont.

«Entre le restaurant et le restaurant qui reste ouvert un peu plus tard le soir et le restaurant qui reste ouvert un peu plus tard le soir et qui n’est plus obligé de servir la nourriture quand il sert une bière ou un verre de vin et le petit bar qui avait des petites choses à grignoter, la ligne devient mince, mince, mince. Dans les deux cas, tu as alcool et nourriture», soutient Mario Dumont.

Or, même si les établissements offrent sensiblement les mêmes services, certains ont le droit d’ouvrir, mais d’autres non.