Projet MR-63: Des graffitis sur les anciens wagons de métros

Des anciens wagons du métro de Montréal, entreposés en attendant d'être installés dans un espace public de Griffintown, portent désormais la marque de plusieurs graffiteurs.

Des graffitis sont visibles depuis plusieurs jours sur des voitures MR-63, qui attendent la construction du projet dans un entrepôt surveillé. Frédéric et Étienne Morin-Bordeleau, à l'origine du projet d'installation, n'en sont pas offensés. «Pour nous, les graffitis et l’art de rue, c’est tout un mouvement aussi qui a une volonté et un message», expliquent-ils. Ils disent voir l’acte de vandalisme comme «une oeuvre artistique», même s'ils devront l'effacer pour concrétiser leur projet.

Une journée de lavage avec leur équipe et des bénévoles sera bientôt organisée afin de retrouver le célèbre bleu du métro. «On trouve simplement la situation dommage, car ce sont les seuls wagons que nous avons et nous devons en prendre soin», souligne le duo.

Ultimement, huit wagons MR-63 seront revalorisés de façon permanente à la place William-Dow dans Griffintown. L’endroit sera à la fois une œuvre architecturale, un espace de diffusion de culture, un café-bar et un lieu écologiquement responsable.

Mettre de l’avant la culture

L'installation, qui doit être inaugurée en 2022, en était à l'étape de la récolte de fonds lors du début de la pandémie. «À partir de mars jusqu’à la fin avril, c’était plus compliqué», raconte Frédéric Morin-Bordeleau, puisque tout le monde était absorbé par les changements qu'entraînait la pandémie dans leur vie.

Les acolytes assurent que le financement va maintenant bon train depuis deux ou trois semaines. «Le grand plan n’a pas changé, on fait juste travailler sans relâche sur ce projet», explique Étienne.

Les deux frères se disent d'ailleurs encouragés par les plans de relance de Montréal, qui met de l’avant une ville carboneutre, inclusive et créative.

«Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le même projet depuis le début, mais ça s'ancre parfaitement avec cette idée de relance de mettre de l’avant la culture et ce qui se fait ici», relatent-ils de concert.