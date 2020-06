Recul des mises en chantier au Québec et au Canada

Les mises en chantier au Québec ont reculé d’environ 2 % de juin 2019 à mai dernier, mais l’absence d’activité en avril dernier continuera de se faire ressentir pour toute l’année 2020.

C’est ce qu’a fait savoir mardi l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) qui a dévoilé son Bulletin de l’habitation basé sur le rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Paul Cardinal, directeur du service économique à l’APCHQ, soutient que plusieurs membres s’attendent à des retards de livraison de deux à six semaines d’ici le 31 juillet.

Alors qu’il avait initialement prévu une baisse de 3 % des mises en chantier cette année comparativement à 2019 («une année excellente»), M. Cardinal table maintenant sur une baisse de 10 à 15 % en raison de l’impact de l’arrêt en avril. Il se dit plus «plus optimiste» que certains de ses collègues.

L’économiste a rappelé que l’année avait bien commencé puisque le nombre de logements entamés affichait une hausse de 13 % pour les trois premiers mois.

L’APCHQ note que la construction de maisons individuelles et de logements collectifs (appartements, maisons jumelées et maisons en rangée) a connu un fort mois de mai, avec respectivement 972 et 4289 mises en chantier, soit des hausses de 43 % et de 23 % par rapport à mai 2019.

Cinq régions métropolitaines de recensement (RMR) ont connu des regains d’activité. C’est le cas de la RMR de Trois-Rivières avec une croissance de 145 %, mais aussi de Québec (+33 %), Montréal (+30 %), Sherbrooke (+26 %) et Saguenay (+17 %). Seule la RMR de Gatineau a enregistré un recul, de l’ordre de 34 %.

De son côté, l’économiste en chef à la SCHL, Bob Dugan, a fait savoir lundi que la tendance nationale des baisses des mises en chantier d'habitations s’est poursuivie en mai et il s’attend par ailleurs à ce qu’elles continuent de diminuer à court terme.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au pays (excluant le Québec) a reculé de 20,4 % en mai par rapport à avril.

Il faut souligner que son rapport la SCHL a exclu le Québec puisque la construction résidentielle y a repris le 20 avril.