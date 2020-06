Recyclage du verre: les conteneurs se font attendre à Sherbrooke

Les résidents de Sherbrooke devront encore patienter avant de voir des conteneurs pour recycler le verre sur leur territoire.

La Ville devait en installer 10 près des épiceries, ce printemps. En raison de la pandémie, la date du projet a été repoussée.

Ces conteneurs peuvent accueillir des bouteilles de vin, d'alcool et tout contenant alimentaire en verre. Le but est de donner une seconde vie à ces récipients. Trop souvent, les contenants de verre déposés dans le bac à recyclage se brisent et contaminent le contenu.

Un succès à Racine

Près d'un an après avoir installé six conteneurs, l'initiative est un succès dans la municipalité de Racine, en Estrie.

Il était attendu d'amasser 200 tonnes de verre en 12 mois. L'objectif aura finalement été atteint en 8 mois.